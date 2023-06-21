Греки будут повторно судить Магуайра в феврале 2024

Повторное рассмотрение дела капитана "Манчестер Юнайтед" в греческом суде было перенесено на февраль 2024.

Напомним, в прошлом месяце появилась информация, что Магуайра будут повторно судить в июне, причем сам Харри в Грецию не поедет, а отправит своих адвокатов.



Суд первичной инстанции еще в августе 2020 приговорил Магуайра к 21 месяцу тюрьмы условно за избиение полицейского и попытку подкупа во время отпуска на Миконосе. Харри с этим не согласился и подал апелляцию, в результате чего его дело встало в очередь на пересмотр.



Как сообщает BBC, пересмотр дела Магуайра был снова отложен, и теперь Харри — или его команду юристов — ждут в Греции 7 февраля следующего года, посреди футбольного сезона 2023/24.