МЮ готов включить Магуайра или Мактоминея в сделку по Райсу

"Манчестер Юнайтед" готов выдвинуть свое предложение о покупке полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

К настоящему моменту "Вест Хэм" отклонил оба предложения "Арсенала" по Райсу, включая второе, которое оценивается в 75 миллионов фунтов плюс 15 млн. фунтов в виде бонусов.



По информации The Telegraph, свою попытку заполучить 24-летнего Райса собирается предпринять и "Юнайтед", который готов включить в сделку по Деклану одного из своих игроков.



Скорее всего, этой разменной монетой может стать защитник Харри Магуайр или полузащитник Скотт Мактоминей. Оба игрока не рассматриваются основными главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом.



Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес известен как большой поклонник таланта 30-летнего Магуайра, тогда как 26-летний Мактоминей мог бы стать прямой заменой Райсу.