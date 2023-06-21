"Челси" отказался продать Маунта в МЮ за 50 млн. фунтов
"Челси" отклонил улучшенное предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке полузащитника Мейсона Маунта.
Получив отказ на стартовое предложение в 40 млн. фунтов, на сей раз "Челси" выразил готовность заплатить 45-50 млн. фунтов за Маунта плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов, сообщает Sky Sports.
Однако "Челси" оценивает Мейсона дороже — "синие" требуют за своего воспитанника 70 млн. фунтов, несмотря на истекающий через 12 месяцев контракт.
"Юнайтед" собирается продолжить переговоры по Маунту. "Красные дьяволы" уверены, что смогут заполучить 24-летнего англичанина, но в то же время у них на уме есть определенный лимит, выше которого они платить не готовы.
Добавим, наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг знает Маунта еще со времен, когда он тренировал "Аякс", а Мейсон выступал за "Витесс" на правах аренды.
21.06.2023 16:00
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Сейчас всех топарей разберут, а шлак оставят.
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Дешево нету смысла продавать! Может с Пакетом настроение поменяетя и будет прежним Маунтом. Если нет по зимой продать и забыть....
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Всё правильно делает Боэлян. Подоить спермю - это дело чести. Если за какое-то дерьмо из эредивизии отвалили 90,то и тут рано или поздно прогнутся и дадут сколько положено.
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