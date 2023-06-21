"Челси" отказался продать Маунта в МЮ за 50 млн. фунтов

Мейсон Маунт "Челси" отклонил улучшенное предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке полузащитника Мейсона Маунта.

Получив отказ на стартовое предложение в 40 млн. фунтов, на сей раз "Челси" выразил готовность заплатить 45-50 млн. фунтов за Маунта плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов, сообщает Sky Sports.

Однако "Челси" оценивает Мейсона дороже — "синие" требуют за своего воспитанника 70 млн. фунтов, несмотря на истекающий через 12 месяцев контракт.

"Юнайтед" собирается продолжить переговоры по Маунту. "Красные дьяволы" уверены, что смогут заполучить 24-летнего англичанина, но в то же время у них на уме есть определенный лимит, выше которого они платить не готовы.

Добавим, наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг знает Маунта еще со времен, когда он тренировал "Аякс", а Мейсон выступал за "Витесс" на правах аренды.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2023 16:00

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  1. ivan-tns 21.06.2023 16:47 # ivan-tns
    Сейчас всех топарей разберут, а шлак оставят.

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  2. chelsiukpro 21.06.2023 16:30 # chelsiukpro
    Дешево нету смысла продавать! Может с Пакетом настроение поменяетя и будет прежним Маунтом. Если нет по зимой продать и забыть....

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  3. jirrort 21.06.2023 16:07 # jirrort
    Всё правильно делает Боэлян. Подоить спермю - это дело чести. Если за какое-то дерьмо из эредивизии отвалили 90,то и тут рано или поздно прогнутся и дадут сколько положено.

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