"Арсенал" близок к покупке Хаверца за 65 млн. фунтов

Кай Хаверц "Арсенал" близок к договоренности о покупке нападающего "Челси" Кая Хаверца за 65 миллионов фунтов.

Только накануне появилась информация, что "Арсенал" в устной форме озвучил "Челси" свое второе предложение о покупке Хаверца в размере 60 млн. фунтов.

Как сейчас сообщает The Athletic, сейчас два лондонских клуба близки к компромиссу, собираясь ударить по рукам на сумме в 65 млн. фунтов.

Сейчас "Арсенал" и "Челси" обсуждают структуру сделки по 24-летнему игроку сборной Германии, включая график платежей и бонусы.

Хаверц сыграл 139 матчей за "Челси", забив 32 гола и отдав 15 результативных передач, после своего перехода из "Байера" три года назад за 90 млн. фунтов.


Метки Арсенал, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2023 15:00

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  1. eakz 21.06.2023 15:14 # eakz
    Жезус, Хаверц, осталось теперь Арсеналу забрать Кейна и Рэшфорда

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  2. mixmaster 21.06.2023 15:07 # mixmaster
    вольфсбург-че12си-сити
    байер-че12си-арсенал?

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  3. tot35 21.06.2023 15:06 # tot35
    Кай Хаверц?

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