"Арсенал" близок к покупке Хаверца за 65 млн. фунтов
"Арсенал" близок к договоренности о покупке нападающего "Челси" Кая Хаверца за 65 миллионов фунтов.
Только накануне появилась информация, что "Арсенал" в устной форме озвучил "Челси" свое второе предложение о покупке Хаверца в размере 60 млн. фунтов.
Как сейчас сообщает The Athletic, сейчас два лондонских клуба близки к компромиссу, собираясь ударить по рукам на сумме в 65 млн. фунтов.
Сейчас "Арсенал" и "Челси" обсуждают структуру сделки по 24-летнему игроку сборной Германии, включая график платежей и бонусы.
Хаверц сыграл 139 матчей за "Челси", забив 32 гола и отдав 15 результативных передач, после своего перехода из "Байера" три года назад за 90 млн. фунтов.
21.06.2023 15:00
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Жезус, Хаверц, осталось теперь Арсеналу забрать Кейна и Рэшфорда
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вольфсбург-че12си-сити
байер-че12си-арсенал?
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Кай Хаверц?
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