"Арсенал" близок к покупке Хаверца за 65 млн. фунтов

"Арсенал" близок к договоренности о покупке нападающего "Челси" Кая Хаверца за 65 миллионов фунтов.

Только накануне появилась информация, что "Арсенал" в устной форме озвучил "Челси" свое второе предложение о покупке Хаверца в размере 60 млн. фунтов.



Как сейчас сообщает The Athletic, сейчас два лондонских клуба близки к компромиссу, собираясь ударить по рукам на сумме в 65 млн. фунтов.



Сейчас "Арсенал" и "Челси" обсуждают структуру сделки по 24-летнему игроку сборной Германии, включая график платежей и бонусы.



Хаверц сыграл 139 матчей за "Челси", забив 32 гола и отдав 15 результативных передач, после своего перехода из "Байера" три года назад за 90 млн. фунтов.