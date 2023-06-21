"Сити" согласовал покупку Ковачича за 30 млн. фунтов

Матео Ковачич "Манчестер Сити" согласовал приобретение полузащитника "Челси" Матео Ковачича за 30 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, "Челси" гарантированно получит за Ковачича 25 млн. фунтов, а еще 5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.

Ожидается, что переход Ковачича в "Сити" будет подтвержден в ближайшее время. По слухам, 29-летний игрок сборной Хорватии уже согласовал условия личного контракта с "горожанами".

Ковачич представляет "Челси" с 2018 года. За это время Матео сыграл 221 матч за "синих", включая 37 в сезоне 2022/23. За это время экс-игрок "Реала" завоевал четыре больших трофея.


Метки Ковачич, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2023 14:00

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  1. hammersmith 21.06.2023 14:51 # hammersmith
    крысы бегут с тонущей хуеты хуесосси.

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  2. gjchancel 21.06.2023 14:50 # gjchancel
    супер!! в раздевалке освободится место ...

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  3. superglor 21.06.2023 14:30 # superglor
    Пздц, наxyя он сдался то. Узбека слили, так берут балкашку, где ТОП трансферы???

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  4. jabajaba 21.06.2023 14:24 # jabajaba
    на изи старого спихнули лошкам

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  5. easports 21.06.2023 14:05 # easports
    Челси сейчас вступает в период чехарды как МЮ после Ферги, Ливерпуль до Клоппа и Арсенал после Венгера.
    Нихрена выигрывать не будут, +тяжелейшая борьба за ЛЕ, ЛЧ с Каслом, Сити, Арсом и МЮ. Насчет Пуля тоже сомнения.

    Добро пожаловать в десятилетку разочарований.

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  6. narcot 21.06.2023 14:00 # narcot
    даром

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