"Сити" согласовал покупку Ковачича за 30 млн. фунтов
"Манчестер Сити" согласовал приобретение полузащитника "Челси" Матео Ковачича за 30 миллионов фунтов.
По информации Sky Sports, "Челси" гарантированно получит за Ковачича 25 млн. фунтов, а еще 5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.
Ожидается, что переход Ковачича в "Сити" будет подтвержден в ближайшее время. По слухам, 29-летний игрок сборной Хорватии уже согласовал условия личного контракта с "горожанами".
Ковачич представляет "Челси" с 2018 года. За это время Матео сыграл 221 матч за "синих", включая 37 в сезоне 2022/23. За это время экс-игрок "Реала" завоевал четыре больших трофея.
21.06.2023 14:00
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крысы бегут с тонущей хуеты хуесосси.
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супер!! в раздевалке освободится место ...
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Пздц, наxyя он сдался то. Узбека слили, так берут балкашку, где ТОП трансферы???
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на изи старого спихнули лошкам
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Челси сейчас вступает в период чехарды как МЮ после Ферги, Ливерпуль до Клоппа и Арсенал после Венгера.
Нихрена выигрывать не будут, +тяжелейшая борьба за ЛЕ, ЛЧ с Каслом, Сити, Арсом и МЮ. Насчет Пуля тоже сомнения.
Добро пожаловать в десятилетку разочарований.
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даром
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