"Сити" согласовал покупку Ковачича за 30 млн. фунтов

"Манчестер Сити" согласовал приобретение полузащитника "Челси" Матео Ковачича за 30 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, "Челси" гарантированно получит за Ковачича 25 млн. фунтов, а еще 5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



Ожидается, что переход Ковачича в "Сити" будет подтвержден в ближайшее время. По слухам, 29-летний игрок сборной Хорватии уже согласовал условия личного контракта с "горожанами".



Ковачич представляет "Челси" с 2018 года. За это время Матео сыграл 221 матч за "синих", включая 37 в сезоне 2022/23. За это время экс-игрок "Реала" завоевал четыре больших трофея.