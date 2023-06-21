"Арсенал" договаривается с Партеем о расставании
"Арсенал" договаривается со своим полузащитником Томасом Партеем об условиях расставания этим летом.
Несмотря на то, что Партей был важным игроком "Арсенала" в сезоне 2022/23, у главного тренера "канониров" Микеля Артеты огромные планы по обновлению линии полузащиты.
По информации The Athletic, "Арсенал" и представители Партея уже ищут возможные решения, которые позволят 30-летнему ганцу покинуть "Эмирейтс" в это трансферное окно.
Например, к Партею, чей контракт с "Арсеналом" рассчитан до 2025 года, уже существует интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии.
Добавим, Партей выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Атлетико" за 45.4 млн. фунтов в октябре 2020. В завершившемся сезоне Томас забил три гола в 33 сыгранных матчах Премьер-Лиги.
21.06.2023 13:00
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Последние комментарии:
Ниче, Жоржиньо его заменит.
Ору
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Долбоё6, зря перешёл из Атлетико в это говно бесхарактерное вулвич.
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долбоебы
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Партии меня на Райса - дебилизм вышей проби .....помню как реал отпустил Маккеллеле (((((
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