"Арсенал" договаривается с Партеем о расставании

"Арсенал" договаривается со своим полузащитником Томасом Партеем об условиях расставания этим летом.

Несмотря на то, что Партей был важным игроком "Арсенала" в сезоне 2022/23, у главного тренера "канониров" Микеля Артеты огромные планы по обновлению линии полузащиты.



По информации The Athletic, "Арсенал" и представители Партея уже ищут возможные решения, которые позволят 30-летнему ганцу покинуть "Эмирейтс" в это трансферное окно.



Например, к Партею, чей контракт с "Арсеналом" рассчитан до 2025 года, уже существует интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии.



Добавим, Партей выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Атлетико" за 45.4 млн. фунтов в октябре 2020. В завершившемся сезоне Томас забил три гола в 33 сыгранных матчах Премьер-Лиги.