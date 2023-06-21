"Арсенал" договаривается с Партеем о расставании

Томас Партей "Арсенал" договаривается со своим полузащитником Томасом Партеем об условиях расставания этим летом.

Несмотря на то, что Партей был важным игроком "Арсенала" в сезоне 2022/23, у главного тренера "канониров" Микеля Артеты огромные планы по обновлению линии полузащиты.

По информации The Athletic, "Арсенал" и представители Партея уже ищут возможные решения, которые позволят 30-летнему ганцу покинуть "Эмирейтс" в это трансферное окно.

Например, к Партею, чей контракт с "Арсеналом" рассчитан до 2025 года, уже существует интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии.

Добавим, Партей выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Атлетико" за 45.4 млн. фунтов в октябре 2020. В завершившемся сезоне Томас забил три гола в 33 сыгранных матчах Премьер-Лиги.


Метки Арсенал, Партей

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 558

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hachidlo 21.06.2023 13:21 # hachidlo
    Ниче, Жоржиньо его заменит.
    Ору

    (ответить)

  2. ruschelsea 21.06.2023 13:14 # ruschelsea
    Долбоё6, зря перешёл из Атлетико в это говно бесхарактерное вулвич.

    (ответить)

  3. quavo 21.06.2023 13:07 # quavo
    долбоебы

    (ответить)

  4. gjchancel 21.06.2023 13:06 # gjchancel
    Партии меня на Райса - дебилизм вышей проби .....помню как реал отпустил Маккеллеле (((((

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: