Филлипс подтвердил, что хочет остаться в "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс подтвердил, что не собирается менять клуб этим летом.

После своего перехода из "Лидса" за 45 миллионов фунтов прошлым летом Филлипс отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "Сити" в рамках Премьер-Лиги.



Ограниченная роль Филлипса в команде Хосепа Гвардиолы породила слухи насчет его ухода. Калвина сватают в "Ливерпуль" и "Вест Хэм", однако 27-летний англичанин чувствует, что еще не сказал последнего слова в "Сити".



"Если честно, я травмировался еще до того, как отправился в "Сити", так что это одна из главных причин, почему я так долго отсутствовал".



"Сити" удивительным образом потрудился, чтобы вернуть меня в свою лучшую форму, и в концовке я сыграл несколько матчей за "Сити" и сборную Англии. Так что медицинский штаб "Сити" заслуживает похвалы за оказанную мне помощь".



"Мое намерение в том, чтобы остаться здесь. Мы едва сделали требл, поэтому у меня нет причины уходить. Я бы задумался об уходе, только если бы я не играл".



"Я не могу судить по этим 12 месяцам и не могу сказать: "Я не играю, поэтому я ухожу". Я пришел в "Сити", чтобы выигрывать трофеи, и мы выиграли трофеи, но я играл не так много, как хотел".



"В сборной Англии я играл чуть больше, но там я тоже отсутствовал с травмами. Мне просто приятно вернуться в форму. Сейчас мне не о чем переживать. С моим организмом все в порядке. Я продолжу упорно трудиться в следующем сезоне и, надеюсь, буду успешен, когда вернусь в "Сити", — цитирует Филлипса Sky Sports.