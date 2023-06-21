Филлипс подтвердил, что хочет остаться в "Сити"

Калвин Филлипс Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс подтвердил, что не собирается менять клуб этим летом.

После своего перехода из "Лидса" за 45 миллионов фунтов прошлым летом Филлипс отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "Сити" в рамках Премьер-Лиги.

Ограниченная роль Филлипса в команде Хосепа Гвардиолы породила слухи насчет его ухода. Калвина сватают в "Ливерпуль" и "Вест Хэм", однако 27-летний англичанин чувствует, что еще не сказал последнего слова в "Сити".

"Если честно, я травмировался еще до того, как отправился в "Сити", так что это одна из главных причин, почему я так долго отсутствовал".

"Сити" удивительным образом потрудился, чтобы вернуть меня в свою лучшую форму, и в концовке я сыграл несколько матчей за "Сити" и сборную Англии. Так что медицинский штаб "Сити" заслуживает похвалы за оказанную мне помощь".

"Мое намерение в том, чтобы остаться здесь. Мы едва сделали требл, поэтому у меня нет причины уходить. Я бы задумался об уходе, только если бы я не играл".

"Я не могу судить по этим 12 месяцам и не могу сказать: "Я не играю, поэтому я ухожу". Я пришел в "Сити", чтобы выигрывать трофеи, и мы выиграли трофеи, но я играл не так много, как хотел".

"В сборной Англии я играл чуть больше, но там я тоже отсутствовал с травмами. Мне просто приятно вернуться в форму. Сейчас мне не о чем переживать. С моим организмом все в порядке. Я продолжу упорно трудиться в следующем сезоне и, надеюсь, буду успешен, когда вернусь в "Сити", — цитирует Филлипса Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. yxaxaxaxaxa 21.06.2023 13:27 # yxaxaxaxaxa
    это кто?

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  2. xhakaboom 21.06.2023 12:54 # xhakaboom
    У мешка хватит бабла содержать днаря с лавки

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