"Фулхэм" установил цену в 90 млн. фунтов за Палинью

"Фулхэм" установил астрономическую цену в 90 миллионов фунтов за своего полузащитника Жоау Палинью.

Покупка Палиньи у "Спортинга" за 20 миллионов фунтов прошлым летом стала большой трансферной удачей для "Фулхэма", который тогда едва вернулся в Премьер-Лигу.



Жоау проявил себя ключевым игроком команды Марку Силвы, которая в этом сезоне даже некоторое время претендовала на еврокубки, но в итоге финишировала на 10-м месте в Премьер-Лиге.



Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, боссы "Фулхэма" ожидают интереса к Палинье со стороны других клубов, включая "Вест Хэм", который находится на пороге расставания с Декланом Райсом.



Как раз Райс и стал ориентиром для "Фулхэма" при назначении цены за Палинью. Заинтересованные клубы не собираются платить 90 млн. фунтов, но около 50 млн. фунтов "дачники" вполне могут выручить за 27-летнего португальца.