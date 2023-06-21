"Фулхэм" установил цену в 90 млн. фунтов за Палинью
"Фулхэм" установил астрономическую цену в 90 миллионов фунтов за своего полузащитника Жоау Палинью.
Покупка Палиньи у "Спортинга" за 20 миллионов фунтов прошлым летом стала большой трансферной удачей для "Фулхэма", который тогда едва вернулся в Премьер-Лигу.
Жоау проявил себя ключевым игроком команды Марку Силвы, которая в этом сезоне даже некоторое время претендовала на еврокубки, но в итоге финишировала на 10-м месте в Премьер-Лиге.
Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, боссы "Фулхэма" ожидают интереса к Палинье со стороны других клубов, включая "Вест Хэм", который находится на пороге расставания с Декланом Райсом.
Как раз Райс и стал ориентиром для "Фулхэма" при назначении цены за Палинью. Заинтересованные клубы не собираются платить 90 млн. фунтов, но около 50 млн. фунтов "дачники" вполне могут выручить за 27-летнего португальца.
21.06.2023 11:00
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Ебанулись. Поленье - игрок хороший, но не он не стоит 90 лямов. Пора ФИФА вводить ограничения, а то скоро посредствееостей за лярды будут покупать
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за 50 мультов пусть Калахера забирают
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карма для молотков сразу же прилетела, кек
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