"Фулхэм" установил цену в 90 млн. фунтов за Палинью

Жоау Палинья "Фулхэм" установил астрономическую цену в 90 миллионов фунтов за своего полузащитника Жоау Палинью.

Покупка Палиньи у "Спортинга" за 20 миллионов фунтов прошлым летом стала большой трансферной удачей для "Фулхэма", который тогда едва вернулся в Премьер-Лигу.

Жоау проявил себя ключевым игроком команды Марку Силвы, которая в этом сезоне даже некоторое время претендовала на еврокубки, но в итоге финишировала на 10-м месте в Премьер-Лиге.

Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, боссы "Фулхэма" ожидают интереса к Палинье со стороны других клубов, включая "Вест Хэм", который находится на пороге расставания с Декланом Райсом.

Как раз Райс и стал ориентиром для "Фулхэма" при назначении цены за Палинью. Заинтересованные клубы не собираются платить 90 млн. фунтов, но около 50 млн. фунтов "дачники" вполне могут выручить за 27-летнего португальца.


Метки Палинья, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2023 11:00

Количество просмотров Просмотров: 409

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quavo 21.06.2023 11:37 # quavo
    20 + Фреда

    (ответить)

  2. takernotagiver 21.06.2023 11:20 # takernotagiver
    Ебанулись. Поленье - игрок хороший, но не он не стоит 90 лямов. Пора ФИФА вводить ограничения, а то скоро посредствееостей за лярды будут покупать

    (ответить)

  3. alexomck 21.06.2023 11:19 # alexomck
    за 50 мультов пусть Калахера забирают

    (ответить)

  4. mixmaster 21.06.2023 11:03 # mixmaster
    карма для молотков сразу же прилетела, кек

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: