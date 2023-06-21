Галлахер предвкушает работу с Почеттино в "Челси"
Полузащитник "Челси" Конор Галлахер заявил, что хочет поработать с новым главным тренером "синих" Маурисио Почеттино.
В сезоне 2022/23 Галлахер отметился только 18 появлениями в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги, где "синие" финишировали на 12-м месте.
В последние недели Галлахера сватают в "Ньюкасл" и "Вест Хэм", однако у 23-летнего англичанина другие планы на новый сезон.
"Я люблю "Челси". Это был тяжелый сезон для меня и всей команды, поэтому я думаю, мы просто будем упорно трудиться над возвращением туда, где нам место".
"Он (Почеттино) — тренер топ-уровня, и каждый в "Челси" рад, что он здесь. Мы предвкушаем совместную работу с ним", — цитирует Галлахера Evening Standard.
21.06.2023 10:00
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мальчик для замен
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И наверняка вх или кп какой-то с радостью заберет
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Чего ты предвкушаешь? Тебя твой родной клуб сольет скорее всего
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молодец какой, продать и купить Бареллу
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