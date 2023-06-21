Галлахер предвкушает работу с Почеттино в "Челси"

Конор Галлахер Полузащитник "Челси" Конор Галлахер заявил, что хочет поработать с новым главным тренером "синих" Маурисио Почеттино.

В сезоне 2022/23 Галлахер отметился только 18 появлениями в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги, где "синие" финишировали на 12-м месте.

В последние недели Галлахера сватают в "Ньюкасл" и "Вест Хэм", однако у 23-летнего англичанина другие планы на новый сезон.

"Я люблю "Челси". Это был тяжелый сезон для меня и всей команды, поэтому я думаю, мы просто будем упорно трудиться над возвращением туда, где нам место".

"Он (Почеттино) — тренер топ-уровня, и каждый в "Челси" рад, что он здесь. Мы предвкушаем совместную работу с ним", — цитирует Галлахера Evening Standard.


Метки Галлахер, Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2023 10:00

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  1. makeewadim 21.06.2023 10:41 # makeewadim
    мальчик для замен

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  2. tursa 21.06.2023 10:28 # tursa
    И наверняка вх или кп какой-то с радостью заберет

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  3. tursa 21.06.2023 10:27 # tursa
    Чего ты предвкушаешь? Тебя твой родной клуб сольет скорее всего

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  4. alexomck 21.06.2023 10:25 # alexomck
    молодец какой, продать и купить Бареллу

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