Галлахер предвкушает работу с Почеттино в "Челси"

Полузащитник "Челси" Конор Галлахер заявил, что хочет поработать с новым главным тренером "синих" Маурисио Почеттино.

В сезоне 2022/23 Галлахер отметился только 18 появлениями в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги, где "синие" финишировали на 12-м месте.



В последние недели Галлахера сватают в "Ньюкасл" и "Вест Хэм", однако у 23-летнего англичанина другие планы на новый сезон.



"Я люблю "Челси". Это был тяжелый сезон для меня и всей команды, поэтому я думаю, мы просто будем упорно трудиться над возвращением туда, где нам место".



"Он (Почеттино) — тренер топ-уровня, и каждый в "Челси" рад, что он здесь. Мы предвкушаем совместную работу с ним", — цитирует Галлахера Evening Standard.