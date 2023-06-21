"Пэлас" собирается оставить Ходжсона

Рой Ходжсон "Кристал Пэлас" хочет сохранить Роя Ходжсона в качестве своего главного тренера.

Сменив Патрика Виейра на тренерском мостике "Пэлас" в марте, Ходжсон мгновенно преобразил опасно сблизившуюся с зоной вылета Премьер-Лиги команду.

При Ходжсоне "Пэлас" одержал пять побед в восьми матчах и комфортно финишировал на 11-м месте, опередив даже "Челси".

По информации The Guardian, "Пэлас" рассмотрел ряд кандидатов на должность главного тренера, включая Грэма Поттера, Стива Купера и Брендана Роджерса, но в итоге решил оставить Ходжсона.

75-летний англичанин, старейший тренер Премьер-Лиги всех времен, уже обсудил с президентом "орлов" Стивом Пэришем новый контракт на один год.


Метки Кристал Пэлас, тренеры, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2023 09:00

Количество просмотров Просмотров: 170



Поиск: