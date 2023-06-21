"Ньюкасл" изучает альтернативы Барелле

"Ньюкасл" изучает альтернативы Николо Барелле, не сумев договориться о компенсации за полузащитника "Интера".

Как сообщает The Independent, наставник "Ньюкасла" Эдди Хау хотел сделать 26-летнего Бареллу своим главным приобретением в это трансферное окно.



Однако в данный момент "Ньюкасл" и "Интер" расходятся на 30 миллионов в оценке стоимости Бареллы. Английский клуб не хочет платить свыше 50 млн. фунтов, тогда как итальянский требует 80 млн. фунтов.



В сложившейся ситуации "Ньюкасл" обратил свой взор на 23-летнего полузащитника "Милана" Сандро Тонали, партнера Бареллы по сборной Италии.



"Ньюкасл" рассматривает и другие варианты среди игроков центра поля, включая Конора Галлахера из "Челси".