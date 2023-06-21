"Ньюкасл" изучает альтернативы Барелле

Николо Барелла "Ньюкасл" изучает альтернативы Николо Барелле, не сумев договориться о компенсации за полузащитника "Интера".

Как сообщает The Independent, наставник "Ньюкасла" Эдди Хау хотел сделать 26-летнего Бареллу своим главным приобретением в это трансферное окно.

Однако в данный момент "Ньюкасл" и "Интер" расходятся на 30 миллионов в оценке стоимости Бареллы. Английский клуб не хочет платить свыше 50 млн. фунтов, тогда как итальянский требует 80 млн. фунтов.

В сложившейся ситуации "Ньюкасл" обратил свой взор на 23-летнего полузащитника "Милана" Сандро Тонали, партнера Бареллы по сборной Италии.

"Ньюкасл" рассматривает и другие варианты среди игроков центра поля, включая Конора Галлахера из "Челси".


Метки Барелла, Интер, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2023 08:00

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  1. quavo 21.06.2023 08:27 # quavo
    80 много конечно, но 65 можно вкинуть. игрок топовый, моторчик

    (ответить)

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