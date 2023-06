Светская хроника за среду

"Манчестер Сити" близок к договоренности с Йошко Гвардиолом. "Челси" присматривается к Диогу Коште. "Эвертон" определил замену Джордану Пикфорду. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Манчестер Сити" близок к согласованию условий личного контракта с защитником "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиолом. (Fabrizio Romano)



"Сити", "Челси" и "Ливерпуль" пытаются переманить полузащитника "Реала" Федерико Вальверде. (Teamtalk)



Диогу Кошта из "Порту" входит во вратарский шорт-лист "Челси". (Record)



Предложение "Арсенала" в 90 миллионов фунтов по полузащитнику "Вест Хэма" Деклану Райсу было отклонено. (Sky Sports)



Нападающий Фоларин Балоган не останется в "Арсенале". (Daily Mail)



"Арсенал" ведет переговоры о покупке полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа. (90min)



"Тоттенхэм" совершенно не собирается продавать нападающего Сона Хен Мина, которого хочет купить "Аль-Иттихад". (Fabrizio Romano)



"Ньюкасл" вступил в борьбу за полузащитника "Вольфсбурга" Феликса Нмечу. (Sky Sport Germany)



"Ньюкасл" хочет 20-летнего нападающего "Герты" Дерри Шерхарта. (The Telegraph)



"Вест Хэм" — один из клубов, заинтересованных в вингере "Лестера" Харви Барнсе, за которого "лисы" хотят свыше 40 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Эвертон" рассматривает голкипера "Кристал Пэлас" Сэма Джонстона на случай ухода Джордана Пикфорда. (The Sun)



Юниор "Манчестер Юнайтед" Зидан Икбал ушел в "Утрехт". (Sky Sports)



Другое



"Лидс" вычеркнул Карлоса Корберана из числа кандидатов на должность главного тренера. (Football Insider)



Рафаэль Бенитес находится на пороге назначения главным тренером "Сельты". (The Athletic)



Семейство Глэйзеров уладило внутренние разногласия и теперь готово продать "Юнайтед". (Financial Times)



Бывшая девушка Антони заявила, что вингер "Юнайтед" толкнул ее в дверь автомобиля, угрожал, сломал чемодан, забрал паспорт и "держал в заложниках" несколько часов. (UOL Esporte)