Канте сменил "Челси" на "Аль-Иттихад"
Полузащитник "Челси" Нголо Канте завершил свой переход в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии в качестве свободного агента.
Канте заключил с чемпионом первенства Саудовской Аравии трехлетний контракт стоимостью 86 миллионов фунтов в год.
Тренировать Канте в "Аль-Иттихаде" будет бывший наставник "Тоттенхэма" и "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту, а партнером Нголо по раздевалке станет его соотечественник Карим Бензема, едва перебравшийся в саудовский клуб из "Реала".
В "Челси" Канте провел семь сезонов, в течение этого времени выиграв Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии. Ранее Нголо также выступал за "Лестер", с которым брал титул Премьер-Лиги.
Минувший сезон был омрачен для Канте травмами. Нголо сыграл только девять матчей за "Челси" во всех соревнованиях и в конце концов решил не продлевать свой истекавший контракт.
21.06.2023 06:00
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Легендарный уголёк. Жаль что потух
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В "Челси" Канте провел семь сезонов, в течение этого времени выиграв Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии.
Источник: http://fapl.ru/posts/101099/?c=1
красиво
удачи
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Улыбка на 86 миллионов
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Спасибо за всё! И большой удачи в дальнейшем!
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Спасибо за всё ЛЕГЕНДА ЧЕЛСИ! Хороший вариант нарисовался под конец карьеры скосить бабла к пенсий! Удачи и меньше травм!
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на повышение
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