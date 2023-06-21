Канте сменил "Челси" на "Аль-Иттихад"

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте завершил свой переход в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии в качестве свободного агента.

Канте заключил с чемпионом первенства Саудовской Аравии трехлетний контракт стоимостью 86 миллионов фунтов в год.

Тренировать Канте в "Аль-Иттихаде" будет бывший наставник "Тоттенхэма" и "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту, а партнером Нголо по раздевалке станет его соотечественник Карим Бензема, едва перебравшийся в саудовский клуб из "Реала".

В "Челси" Канте провел семь сезонов, в течение этого времени выиграв Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии. Ранее Нголо также выступал за "Лестер", с которым брал титул Премьер-Лиги.

Минувший сезон был омрачен для Канте травмами. Нголо сыграл только девять матчей за "Челси" во всех соревнованиях и в конце концов решил не продлевать свой истекавший контракт.


Метки Аль-Иттихад, Канте, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2023 06:00

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  1. chelsea-69 21.06.2023 07:04 # chelsea-69
    Легендарный уголёк. Жаль что потух

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  2. meshuggah 21.06.2023 06:55 # meshuggah
    В "Челси" Канте провел семь сезонов, в течение этого времени выиграв Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии.

    Источник: http://fapl.ru/posts/101099/?c=1

    красиво

    удачи

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  3. alexomck 21.06.2023 06:54 # alexomck
    Улыбка на 86 миллионов

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  4. skydreams 21.06.2023 06:20 # skydreams
    Спасибо за всё! И большой удачи в дальнейшем!

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  5. chelsiukpro 21.06.2023 06:19 # chelsiukpro
    Спасибо за всё ЛЕГЕНДА ЧЕЛСИ! Хороший вариант нарисовался под конец карьеры скосить бабла к пенсий! Удачи и меньше травм!

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  6. bangladesh 21.06.2023 06:06 # bangladesh
    на повышение

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