Канте сменил "Челси" на "Аль-Иттихад"

Полузащитник "Челси" Нголо Канте завершил свой переход в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии в качестве свободного агента.

Канте заключил с чемпионом первенства Саудовской Аравии трехлетний контракт стоимостью 86 миллионов фунтов в год.



Тренировать Канте в "Аль-Иттихаде" будет бывший наставник "Тоттенхэма" и "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту, а партнером Нголо по раздевалке станет его соотечественник Карим Бензема, едва перебравшийся в саудовский клуб из "Реала".



В "Челси" Канте провел семь сезонов, в течение этого времени выиграв Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии. Ранее Нголо также выступал за "Лестер", с которым брал титул Премьер-Лиги.



Минувший сезон был омрачен для Канте травмами. Нголо сыграл только девять матчей за "Челси" во всех соревнованиях и в конце концов решил не продлевать свой истекавший контракт.