"Юнайтед" готов отпустить Фреда за 20 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" назначил цену в 20 миллионов фунтов за полузащитника Фреда, которого хочет заполучить "Фулхэм".

Фреда сватают в "Фулхэм" с тех пор, как бразильский полузащитник мило побеседовал с главным тренером "дачников" Марку Силвой на парковке "Олд Траффорд" после матча Премьер-Лиги в концовке сезона.



В завершившемся сезоне Фред отметился только 12 появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, и The Telegraph подтверждает, что "красные дьяволы" открыты к расставанию с игроком сборной Бразилии.



Однако "Юнайтед" хочет за Фреда 20 млн. фунтов, и это больше того, что "Фулхэм" готов заплатить как за игрока, которому уже 30 лет и от контракта которого остается 12 месяцев.



"Фулхэм" уже установил контакт с "Юнайтед" насчет Фреда, но пока не вел детальных переговоров насчет финансовой структуры сделки.



Ожидается, что "Юнайтед" придется поумерить свои аппетиты, чтобы этим летом избавиться от Фреда, который в 2018 году обошелся "дьяволам" в 52 млн. фунтов.