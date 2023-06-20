Яя Туре покинул академию "Тоттенхэма" ради работы в "Стандарте"

Легенда "Манчестер Сити" Яя Туре покинул свою роль в академии "Тоттенхэма", чтобы стать ассистентом главного тренера бельгийского "Стандарта".

В завершившемся сезоне Туре тренировал команду U-16 "Тоттенхэма". Набравшись опыта, Яя решил попробовать себя на более серьезном уровне.



Как сообщает Evening Standard, теперь 40-летний ивуариец будет ассистировать Карлу Хуфкинсу, бывшему игроку "Стоука" и "Вест Бромвича", в Льеже.



Одновременно с этим "Тоттенхэм" объявил о назначении на должность директора своей академии Саймона Дэвиса, который был капитаном знаменитой юношеской команды "Манчестер Юнайтед" образца 1992 года.



Дэвис восемь лет работал на академию "Манчестер Сити", был ассистентом Венсана Компани в "Андерлехте", а в прошлом году пришел в академию "Тоттенхэма" главным методологом.