"Арсенал" — один из четырех претендентов на Лавиа

"Арсенал" является одним из четырех претендентов на полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа.

Лавиа только прошлым летом перебрался в "Саутгемптон" из "Манчестер Сити", однако после вылета "святых" из Премьер-Лиги отъезд Ромео с "Сен-Мэри" выглядит неминуемым.



Большие виды на Лавиа имеет "Арсенал", который переключился на Ромео из-за чрезмерной дороговизны полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.



Конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за 19-летнего бельгийца, оцениваемого в 45 миллионов фунтов, собирается составить "Челси", который не жалеет никаких денег на лучших молодых талантов.



Однако The Independent стало известно, что двумя лондонскими клубами круг претендентов на Лавиа не ограничивается. За ситуацией вокруг Ромео внимательно наблюдают "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".



Добавим, "Сити" принадлежит опция обратного выкупа, однако в данный момент "горожане" не планируют ей пользоваться.