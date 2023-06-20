Аль Мубарак: "Сити" — футбольный бренд номер один в мире"

Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак назвал свой клуб "футбольным брендом номер один в мире".

"Сити" едва завершил свой самый успешный сезон в истории, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов, однако в адрес "горожан" продолжают звучать упреки, связанные с большими тратами клуба с "Этихад".



Кроме того, "Сити" все еще обвиняется Премьер-Лигой в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей, однако Аль Мубарак уверяет, что у его клуба полный порядок с соотношением доходов и расходов.



"Мы являемся футбольным брендом номер один в мире. Такова факты, таковы факты".



"Этот клуб приносит колоссальный доход. Взгляните на наших продажи. Я имею ввиду игроков из нашей академии, из первой команды".



"Взгляните на прошлый год, взгляните на наши чистые траты. Я могу на протяжении получаса называть вам цифры по чистым тратам за прошлый сезон, за последние три года, за последние пять лет, за последние 10 лет. Вы можете взглянуть на все это и сравнить нас с нашими конкурентами, хотя люди продолжают бросаться обвинениями вроде "вы тратите больше всех", "у вас самый раздутый состав".



"Я желаю людям просто сделать паузу, задать вопрос и изучить факты. А затем комментируйте", — цитирует Аль Мубарака Daily Mail.