Бывший главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра пройдет собеседование в "Лидсе".

После вылета из Премьер-Лиги "Лидс" решил не продлевать сотрудничество с Сэмом Эллардайсом и сейчас находится в поисках специалиста, который в новом сезоне будет решать задачу по повышению в классе.



По информации Sky Sports, на этой неделе "Лидс" проведет собеседования с рядом тренеров. Помимо Виейра, на интервью также был приглашен экс-наставник "Норвича" Даниэль Фарке.



Виейра находится без работы с марта, когда забуксовавший "Пэлас" позвал на его место опытнейшего Роя Ходжсона.



Еще одной кандидатурой, рассматриваемой "Лидсом", является Карлос Корберан, однако тот связан контрактом с "Вест Бромвичем", к которому "белые" пока не обращались.