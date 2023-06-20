Виейра пройдет собеседование в "Лидсе"
Бывший главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра пройдет собеседование в "Лидсе".
После вылета из Премьер-Лиги "Лидс" решил не продлевать сотрудничество с Сэмом Эллардайсом и сейчас находится в поисках специалиста, который в новом сезоне будет решать задачу по повышению в классе.
По информации Sky Sports, на этой неделе "Лидс" проведет собеседования с рядом тренеров. Помимо Виейра, на интервью также был приглашен экс-наставник "Норвича" Даниэль Фарке.
Виейра находится без работы с марта, когда забуксовавший "Пэлас" позвал на его место опытнейшего Роя Ходжсона.
Еще одной кандидатурой, рассматриваемой "Лидсом", является Карлос Корберан, однако тот связан контрактом с "Вест Бромвичем", к которому "белые" пока не обращались.
20.06.2023 20:00
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