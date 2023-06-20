"Юнайтед" обсуждает покупку Димарко

"Манчестер Юнайтед" обратился к "Интеру" насчет приобретения вингбека Федерико Димарко.

Димарко является одним из наиболее ценных активов "Интера", сыграв ключевую роль в достижении итальянской командой финала Лиги Чемпионов в сезоне 2022/23.



В то же время "Интер" испытывает серьезные финансовые затруднения и едва ли сможет устоять перед крупным предложением по Димарко.



По информации The Independent, "Юнайтед" и "Реал" уже вступили в переговоры с "Интером" о покупке 25-летнего игрока сборной Италии.



И хотя за "Интер" Димарко преимущественно играет левого вингбека, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг убежден, что сможет использовать Федерико на различных позициях.



Добавим, в завершившемся сезоне Димарко забил четыре гола и отдал три результативные передачи в рамках Серии А. Еще пять раз Федерико ассистировал партнерам в Лиге Чемпионов.