"Юнайтед" обсуждает покупку Димарко
"Манчестер Юнайтед" обратился к "Интеру" насчет приобретения вингбека Федерико Димарко.
Димарко является одним из наиболее ценных активов "Интера", сыграв ключевую роль в достижении итальянской командой финала Лиги Чемпионов в сезоне 2022/23.
В то же время "Интер" испытывает серьезные финансовые затруднения и едва ли сможет устоять перед крупным предложением по Димарко.
По информации The Independent, "Юнайтед" и "Реал" уже вступили в переговоры с "Интером" о покупке 25-летнего игрока сборной Италии.
И хотя за "Интер" Димарко преимущественно играет левого вингбека, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг убежден, что сможет использовать Федерико на различных позициях.
Добавим, в завершившемся сезоне Димарко забил четыре гола и отдал три результативные передачи в рамках Серии А. Еще пять раз Федерико ассистировал партнерам в Лиге Чемпионов.
20.06.2023 19:00
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