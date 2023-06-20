Фанаты "Сити" добились того, что матч за Суперкубок Англии начнется на 90 минут раньше

Фанаты "Манчестер Сити" угрозой бойкота матча за Суперкубок Англии (Community Shield) против "Арсенала" 6 августа добились переноса стартового свистка на более ранее время.

Матч между чемпионом страны и обладателем национального кубка — или чемпионом и вице-чемпионом, как в данном случае — традиционно предваряет каждый новый сезон.



"Сити" и "Арсенал" сойдутся на "Уэмбли" в воскресенье, 6 августа, причем изначально игра была запланирована 17:30 по местному времени ради удобства бродкастеров. Однако это оказалось неудобно для приезжих болельщиков.



Фанаты "Сити", которым предстоит добираться из Манчестера в Лондон, а затем возвращаться домой, остались чрезвычайно возмущены столь поздним началом матча.



В результате объединение болельщиков "Сити" WeAre1894 призвало всех поклонников клуба устроить бойкот матчу за Суперкубок, и сегодня FA официально объявила, что теперь матч начнется в 16:00.