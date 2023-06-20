"Сити" предложил 25 млн. фунтов за Ковачича

"Манчестер Сити" сделал предложение о покупке полузащитника "Челси" Матео Ковачича в размере 25 миллионов фунтов.

Еще в прошлом месяце стало известно, что "Челси" дал зеленый свет Ковачичу на поиск нового клуба. У Матео остается только 12 месяцев по контракту, и "синие" не собираются рисковать потерей игрока бесплатно.



Сам Ковачич выразил желание присоединиться к "Сити", и после состоявшихся с "Челси" переговоров "горожане" в письменном виде сделал предложение о покупке Матео, сообщает The Athletic.



Приглашение 29-летнего хорвата стало бы страховкой для чемпионов Премьер-Лиги на случай ухода Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы.



Ковачич выступает за "Челси" с 2019 года, сыграв 142 матча в Премьер-Лиге. Правда, в сезоне 2022/23 Матео отметился лишь 17 появлениями в стартовом составе "синих" в рамках чемпионата.