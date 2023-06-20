"Арсенал" улучшил предложения по Райсу и Хаверцу

Как и ожидалось, "Арсенал" сделал свои улучшенные предложения о покупке полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса и нападающего "Челси" Кая Хаверца.

По информации Sky Sports, второе предложение "Арсенала" по Райсу составило 90 миллионов фунтов, включая гарантированную сумму в 75 млн. фунтов, что само по себе является рекордом для "канониров".



Отметим, что стартовое предложение "Арсенала" по Райсу оценивалось в 80 млн. фунтов плюс бонусы, однако структура платежей была такова, что "канониры" собирались рассчитываться за Деклана постепенно и на протяжении длительного времени.



А Daily Mail сообщает, что "Арсенал" также устно сделал новое предложение по Хаверцу, согласившись заплатить за Кая 60 млн. фунтов, из которых 55 млн. фунтов являются гарантированной суммой, а остальное — бонусы.



При этом на прошлой неделе "Челси" отказался продать Хаверца в "Арсенал" за 50 млн. фунтов, оценив 24-летнего игрока сборной Германии в 70-75 млн. фунтов.



Самому Хаверцу "канониры" готовы платить минимум 210,000 фунтов в неделю.