"Арсенал" улучшил предложения по Райсу и Хаверцу
Как и ожидалось, "Арсенал" сделал свои улучшенные предложения о покупке полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса и нападающего "Челси" Кая Хаверца.
По информации Sky Sports, второе предложение "Арсенала" по Райсу составило 90 миллионов фунтов, включая гарантированную сумму в 75 млн. фунтов, что само по себе является рекордом для "канониров".
Отметим, что стартовое предложение "Арсенала" по Райсу оценивалось в 80 млн. фунтов плюс бонусы, однако структура платежей была такова, что "канониры" собирались рассчитываться за Деклана постепенно и на протяжении длительного времени.
А Daily Mail сообщает, что "Арсенал" также устно сделал новое предложение по Хаверцу, согласившись заплатить за Кая 60 млн. фунтов, из которых 55 млн. фунтов являются гарантированной суммой, а остальное — бонусы.
При этом на прошлой неделе "Челси" отказался продать Хаверца в "Арсенал" за 50 млн. фунтов, оценив 24-летнего игрока сборной Германии в 70-75 млн. фунтов.
Самому Хаверцу "канониры" готовы платить минимум 210,000 фунтов в неделю.
20.06.2023 16:00
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