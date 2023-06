Светская хроника за вторник

Деклан Райс перейдет в "Арсенал" до конца месяца. Ромелу Лукаку и Пьер-Эмерик Обамеянг не собираются в Саудовскую Аравию. "Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Джеймса Мэддисона. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Наполи" готов рассмотреть возможность продажи нападающего Виктора Осимхена этим летом. (Metro)



"Манчестер Юнайтед" может купить Расмуса Хейлунда у "Аталанты", отправив нападающего в итальянский клуб на правах аренды на следующий сезон. (Daily Mail)



Защитник Жоау Канселу покинет "Манчестер Сити" этим летом. (Fabrizio Romano)



Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс готовится стать игроком "Арсенала" уже в этом месяце. (Daily Mail)



"Арсенал" продвигается в переговорах о полузащитнике "Саутгемптона" Ромео Лавиа. (Fabrizio Romano)



"Арсенал" разрешил своему полузащитнику Томасу Партею изучить предложения из Саудовской Аравии. (90min)



Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку готов отклонить предложения из Саудовской Аравии, чтобы остаться в Европе. (Fabrizio Romano)



Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг не хочет уезжать в Саудовскую Аравию. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" открыт к продаже полузащитника Пьер-Эмиля Хейбьерга. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" опережает "Ньюкасл" в борьбе за полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона, который хочет жить в Лондоне. (Northern Echo)



"Ливерпуль" хочет купить полузащитника "Баварии" Райана Граверберха этим летом. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" сохраняет интерес к полузащитнику "Сельты" Габри Вейге. (Fabrizio Romano)



"Брайтон" может предложить 25 миллионов фунтов за полузащитника "Лидса" Тайлера Адамса, запросы насчет которого также сделали "Астон Вилла", "Эвертон" и "Ноттингем Форест". (Daily Mail)



"Брайтон" задумывается о приобретении полузащитника "Челси" Конора Галлахера. (Football Insider)



"Бристоль Сити" не спешит продавать 19-летнего полузащитника Алекса Скотта, которого хотят "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон". (Bristol Live)



Нападающий "Вулверхэмптона" Фабиу Силва стал целью для "Галатасарая". (Express and Star)



Другое



Вингер "Эвертона" Демарай Грей решил выступать за сборную Ямайки. (The Athletic)



"Ливерпуль" продлил на три года спонсорский контракт с компанией по производству кондитерских изделий Cadbury. Стороны сотрудничают с 2020 года. (Liverpool Echo)



Легенда "Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой ушел с поста главного тренера ПСВ, несмотря на завоевание Кубка Голландии в сезоне 2022/23. (talkSPORT)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд был назван самым богатым игроком сборной Англии с состоянием в 65 млн. фунтов. (The Sun)