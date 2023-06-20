"Арсенал" улучшит предложение по Райсу до 90 млн. фунтов

"Арсенал" собирается улучшить до 90 миллионов фунтов свое предложение о покупке полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Стартовое предложение "Арсенала" предусматривало 80 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы плюс бонусы, причем эта сумма была разбита на растянутые во времени платежи.



"Вест Хэм" без промедления ответил отказом и надеется, что интерес других клубов вроде "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" позволит выручить за своего капитана до 120 млн. фунтов.



В то же время, как утверждает Sky Sports, "молотобойцы" готовы довольствоваться и 100 млн. фунтов за 24-летнего игрока сборной Англии.



Как бы то ни было, в ближайшее время "Арсенал" предпримет вторую попытку заполучить Райса, который является целью номер один "канониров" на это трансферное окно.