"Арсенал" улучшит предложение по Райсу до 90 млн. фунтов
"Арсенал" собирается улучшить до 90 миллионов фунтов свое предложение о покупке полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.
Стартовое предложение "Арсенала" предусматривало 80 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы плюс бонусы, причем эта сумма была разбита на растянутые во времени платежи.
"Вест Хэм" без промедления ответил отказом и надеется, что интерес других клубов вроде "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" позволит выручить за своего капитана до 120 млн. фунтов.
В то же время, как утверждает Sky Sports, "молотобойцы" готовы довольствоваться и 100 млн. фунтов за 24-летнего игрока сборной Англии.
Как бы то ни было, в ближайшее время "Арсенал" предпримет вторую попытку заполучить Райса, который является целью номер один "канониров" на это трансферное окно.
20.06.2023 14:00
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Последние комментарии:
100+бонусы норм за такого топаря будет сейчас
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Ему ценник лямов 40
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Какой кошмар, такой ограниченный игрок за такие деньги, мир вообще куда катится. Гляньте на Лигу1 там таких опорников по 3шт в каойжой команде. Нафига платить такие деньги ? Того же Фабиньо брали за копейки, но класса у него куда высше чем у Райса. Или все 9абили как Жоржиньо почти один его возил ?
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У него контракт до какого года?
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