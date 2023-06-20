"Арсенал" улучшит предложение по Райсу до 90 млн. фунтов

Деклан Райс "Арсенал" собирается улучшить до 90 миллионов фунтов свое предложение о покупке полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Стартовое предложение "Арсенала" предусматривало 80 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы плюс бонусы, причем эта сумма была разбита на растянутые во времени платежи.

"Вест Хэм" без промедления ответил отказом и надеется, что интерес других клубов вроде "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" позволит выручить за своего капитана до 120 млн. фунтов.

В то же время, как утверждает Sky Sports, "молотобойцы" готовы довольствоваться и 100 млн. фунтов за 24-летнего игрока сборной Англии.

Как бы то ни было, в ближайшее время "Арсенал" предпримет вторую попытку заполучить Райса, который является целью номер один "канониров" на это трансферное окно.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Райс

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 800

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 20.06.2023 14:59 # alexomck
    100+бонусы норм за такого топаря будет сейчас

    (ответить)

  2. prideoflondon 20.06.2023 14:43 # prideoflondon
    Ему ценник лямов 40

    (ответить)

  3. gjchancel 20.06.2023 14:24 # gjchancel
    Какой кошмар, такой ограниченный игрок за такие деньги, мир вообще куда катится. Гляньте на Лигу1 там таких опорников по 3шт в каойжой команде. Нафига платить такие деньги ? Того же Фабиньо брали за копейки, но класса у него куда высше чем у Райса. Или все 9абили как Жоржиньо почти один его возил ?

    (ответить)

  4. rbb 20.06.2023 14:02 # rbb
    У него контракт до какого года?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: