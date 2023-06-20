"Челси" подтвердил покупку Нкунку

"Челси" объявил о приобретении нападающего "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку.

Договоренность о переходе Нкунку была достигнута еще несколько месяцев назад, и сейчас "Челси" лишь официально подтвердил, что 1 июля Кристофер присоединится к "синим".



Нкунку заключил с "Челси" контракт до 2029 года и стал первым новичком "синих" при Маурисио Почеттино в качестве главного тренера. Трансфер Кристофера оценивается в 52 миллиона фунтов.



Нкунку провел четыре года в ПСЖ до своего перехода в "РБ Лейпциг" в 2019. В завершившемся сезоне Кристофер забил 16 голов в 25 матчах Бундеслиги.



"Я невероятно рад присоединиться к "Челси". Были приложены большие усилия, чтобы заполучить меня в этот клуб, и я предвкушаю встречу со своим новым тренером и партнерами по команде, а также хочу показать болельщикам "Челси", что я могу на поле".



"Поиграв в Лиге 1 и Бундеслиге, теперь я хочу поиграть в Премьер-Лиге, одной из сильнейших лиг мир. Я очень взволнован этим испытанием и горд носить футболку "Челси", — сообщил 25-летний игрок сборной Франции.