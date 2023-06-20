"Челси" подтвердил покупку Нкунку
"Челси" объявил о приобретении нападающего "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку.
Договоренность о переходе Нкунку была достигнута еще несколько месяцев назад, и сейчас "Челси" лишь официально подтвердил, что 1 июля Кристофер присоединится к "синим".
Нкунку заключил с "Челси" контракт до 2029 года и стал первым новичком "синих" при Маурисио Почеттино в качестве главного тренера. Трансфер Кристофера оценивается в 52 миллиона фунтов.
Нкунку провел четыре года в ПСЖ до своего перехода в "РБ Лейпциг" в 2019. В завершившемся сезоне Кристофер забил 16 голов в 25 матчах Бундеслиги.
"Я невероятно рад присоединиться к "Челси". Были приложены большие усилия, чтобы заполучить меня в этот клуб, и я предвкушаю встречу со своим новым тренером и партнерами по команде, а также хочу показать болельщикам "Челси", что я могу на поле".
"Поиграв в Лиге 1 и Бундеслиге, теперь я хочу поиграть в Премьер-Лиге, одной из сильнейших лиг мир. Я очень взволнован этим испытанием и горд носить футболку "Челси", — сообщил 25-летний игрок сборной Франции.
20.06.2023 13:00
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Последние комментарии:
бля а помните я говорил вчера что воооонь+шлюш+Феликса+суперпедик это как вцелом одна личность орка)
по отдельности ничего из себя не представляют.
вот пруф
20.06.2023 13:31 #
v-0987654321
Саси шарамыга
(ответить)
20.06.2023 13:32 #
20.06.2023 13:34 #
felix-the-cat
Ору ахаха
Источник: http://fapl.ru/posts/101087/?c=1.
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Членси даже в четверку не попадёт в новом сезоне
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Эстония первой из стран бывшего СССР легализовала однополые браки
Закон вступит в силу с 1 января 2024. Также однополым супружеским парам разрешат усыновлять детей.
у срумонка свадьба, пропал малютка
(ответить)
новый Азар, уже сейчас на одном уровне играют
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20.06.2023 13:01 #
jirrort
v-098 топарь нереальный.
Вот он первый инициатор в разрушении синий помойки
Источник: http://fapl.ru/posts/101087/?c=1#c7795994
(ответить)
бля чел очень топовый. лишь бы не ломался. тьфу тьфу
(ответить)
ассинал одумайся!
еще не поздно отказать от этого бревна немецкого
(ответить)
Можно купить Хуйнеса за 120 млн, а можно купить Холланда за 50 млн эхехехе
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Пенсы как т о пытаются успокоить себя
Типо его купили того продали по выгоду
Ахахаха суки но они прекрасно понимают что они там где их место
Саситееее пдрзы ахахахахах
БизнесШарамыгси арюююююююю
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малыш сракер ухехехехех
Отправимся в Культурную столицу. В Девяткино мистер пиздюк пересмотрел японских фильмов и решил заглянуть девушке под юбку. Мелкий крип катался на самокате, мимо него проходила девушка постарше. Малец огляделся по сторонам, после чего подъехал к девочке сзади и запустил руку в сокровенные места. Деваха на него поорала и охуевший пездюк скрылся на самокате восвояси
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Арсенал нацелился на приобретение Нкунку
"Канониры" хотят заполучить хавбека Лейпцига.
Полузащитник Лейпцига Кристофер Нкунку попал в сферу интересов Арсенала, сообщает портал Calcio Mercato.
"Канониры" хотят укрепить атакующую линию в январе и попытаются подписать французского футболиста. Лондонский клуб уже хотел подписать хавбека в 2019 году, но тогда его попытки завершились неудачей.
Действующий контракт Нкунку с Лейпцигом рассчитан до июня 2024 года.
Опять поссали на Арсенал, какульси даже на 12 месте приоритетней для футболистов, чем сосенал на 2 месте.
(ответить)
Накуя арсеналу кай хаверц!???)))
Жезус мартнели тросард сака смит роу балоган(вроде ж топ), едегор, нкетиа, нельсон))))
Куда его пихать и зачем))
(ответить)
Челси - самый позорный клуб в современной истории АПЛ.
Сити за первые 15 сезонов после смены владельцев:
7 АПЛ, 3 Кубка Англии, 6 Кубков Лиги, 1 ЛЧ, 1 требл.
Челси за первые 15 сезонов после смены владельцев:
5 АПЛ, 4 Кубка Англии, 3 Кубка Лиги, 1 ЛЧ, 0 треблов.
АРИСТАКРАТЫ, ага.
(ответить)
ШЛЮХИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ
(ответить)
Всего 50 лямов за этого монстра, я в акуе. Пока всякие ЛОХи берут Чмуньезов за 100+ лямов,Боэлян заворачивает одного из лучших атакеров мира за копейки. Вот теперь это уже настоящий Бизнескарси,таким гениальным сделкам позавидовала бы даже пидорашка Грановская. Почетино может побороться за чемпик уже в первом сезоне.
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Я так понимаю цпз будет 2-3 новых!?
Кова аут, чик аут, галлахер аут, возможно маунт аут.
Или все же дадут шансы андрюхе сантосу и чезаре топарику казадей!????
Было бы красиво оформить кайседо и бареллу. Райс я так понимаю решил перейти в бестрофейник
А вот оформить бареллу как обмен на люкаку это сверхкрасиво было бы, жаль интер на такую подпихню не пойдет. Но и с арендой чмокаки пусть лесом идут
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Че там по Бизнеслохси?
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На очереди кайседо и майкл джексон
С паралельными продажами сброда типо зиеха кулибали и менди уахахахахс
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Стеклотара ебаная он
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РОВНЯСЬ!!!!
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