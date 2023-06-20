"Челси" подтвердил покупку Нкунку

Кристофер Нкунку "Челси" объявил о приобретении нападающего "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку.

Договоренность о переходе Нкунку была достигнута еще несколько месяцев назад, и сейчас "Челси" лишь официально подтвердил, что 1 июля Кристофер присоединится к "синим".

Нкунку заключил с "Челси" контракт до 2029 года и стал первым новичком "синих" при Маурисио Почеттино в качестве главного тренера. Трансфер Кристофера оценивается в 52 миллиона фунтов.

Нкунку провел четыре года в ПСЖ до своего перехода в "РБ Лейпциг" в 2019. В завершившемся сезоне Кристофер забил 16 голов в 25 матчах Бундеслиги.

"Я невероятно рад присоединиться к "Челси". Были приложены большие усилия, чтобы заполучить меня в этот клуб, и я предвкушаю встречу со своим новым тренером и партнерами по команде, а также хочу показать болельщикам "Челси", что я могу на поле".

"Поиграв в Лиге 1 и Бундеслиге, теперь я хочу поиграть в Премьер-Лиге, одной из сильнейших лиг мир. Я очень взволнован этим испытанием и горд носить футболку "Челси", — сообщил 25-летний игрок сборной Франции.


Метки Нкунку, РБ Лейпциг, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. bembo 20.06.2023 13:37 # bembo
    бля а помните я говорил вчера что воооонь+шлюш+Феликса+суперпедик это как вцелом одна личность орка)
    по отдельности ничего из себя не представляют.
    вот пруф
    20.06.2023 13:31 #
    v-0987654321

    Саси шарамыга
    (ответить)

    20.06.2023 13:32 #


    20.06.2023 13:34 #
    felix-the-cat

    Ору ахаха

    Источник: http://fapl.ru/posts/101087/?c=1.

    (ответить)

  2. felix-the-cat 20.06.2023 13:36 # felix-the-cat
    Членси даже в четверку не попадёт в новом сезоне

    (ответить)

  3. mafia 20.06.2023 13:36 # mafia
    Эстония первой из стран бывшего СССР легализовала однополые браки

    Закон вступит в силу с 1 января 2024. Также однополым супружеским парам разрешат усыновлять детей.



    у срумонка свадьба, пропал малютка

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  4. alexomck 20.06.2023 13:33 # alexomck
    новый Азар, уже сейчас на одном уровне играют

    (ответить)

  5. v-0987654321 20.06.2023 13:30 # v-0987654321
    20.06.2023 13:01 #
    jirrort

    v-098 топарь нереальный.

    Вот он первый инициатор в разрушении синий помойки

    Источник: http://fapl.ru/posts/101087/?c=1#c7795994

    (ответить)

  6. skydreams 20.06.2023 13:29 # skydreams
    бля чел очень топовый. лишь бы не ломался. тьфу тьфу

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  7. mafia 20.06.2023 13:27 # mafia
    ассинал одумайся!

    еще не поздно отказать от этого бревна немецкого

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  8. moneycity 20.06.2023 13:26 # moneycity
    Можно купить Хуйнеса за 120 млн, а можно купить Холланда за 50 млн эхехехе

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  9. v-0987654321 20.06.2023 13:26 # v-0987654321
    Пенсы как т о пытаются успокоить себя

    Типо его купили того продали по выгоду

    Ахахаха суки но они прекрасно понимают что они там где их место

    Саситееее пдрзы ахахахахах

    БизнесШарамыгси арюююююююю

    (ответить)

  10. narcot 20.06.2023 13:25 # narcot
    малыш сракер ухехехехех




    Отправимся в Культурную столицу. В Девяткино мистер пиздюк пересмотрел японских фильмов и решил заглянуть девушке под юбку. Мелкий крип катался на самокате, мимо него проходила девушка постарше. Малец огляделся по сторонам, после чего подъехал к девочке сзади и запустил руку в сокровенные места. Деваха на него поорала и охуевший пездюк скрылся на самокате восвояси

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  11. moneycity 20.06.2023 13:25 # moneycity
    Арсенал нацелился на приобретение Нкунку
    "Канониры" хотят заполучить хавбека Лейпцига.

    Полузащитник Лейпцига Кристофер Нкунку попал в сферу интересов Арсенала, сообщает портал Calcio Mercato.

    "Канониры" хотят укрепить атакующую линию в январе и попытаются подписать французского футболиста. Лондонский клуб уже хотел подписать хавбека в 2019 году, но тогда его попытки завершились неудачей.

    Действующий контракт Нкунку с Лейпцигом рассчитан до июня 2024 года.

    Опять поссали на Арсенал, какульси даже на 12 месте приоритетней для футболистов, чем сосенал на 2 месте.

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  12. bembo 20.06.2023 13:22 # bembo
    Накуя арсеналу кай хаверц!???)))
    Жезус мартнели тросард сака смит роу балоган(вроде ж топ), едегор, нкетиа, нельсон))))
    Куда его пихать и зачем))

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  13. superglor 20.06.2023 13:21 # superglor
    Челси - самый позорный клуб в современной истории АПЛ.

    Сити за первые 15 сезонов после смены владельцев:
    7 АПЛ, 3 Кубка Англии, 6 Кубков Лиги, 1 ЛЧ, 1 требл.

    Челси за первые 15 сезонов после смены владельцев:
    5 АПЛ, 4 Кубка Англии, 3 Кубка Лиги, 1 ЛЧ, 0 треблов.

    АРИСТАКРАТЫ, ага.

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  14. jirrort 20.06.2023 13:20 # jirrort
    ШЛЮХИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

    (ответить)

  15. jirrort 20.06.2023 13:19 # jirrort
    Всего 50 лямов за этого монстра, я в акуе. Пока всякие ЛОХи берут Чмуньезов за 100+ лямов,Боэлян заворачивает одного из лучших атакеров мира за копейки. Вот теперь это уже настоящий Бизнескарси,таким гениальным сделкам позавидовала бы даже пидорашка Грановская. Почетино может побороться за чемпик уже в первом сезоне.

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  16. bembo 20.06.2023 13:16 # bembo
    Я так понимаю цпз будет 2-3 новых!?
    Кова аут, чик аут, галлахер аут, возможно маунт аут.

    Или все же дадут шансы андрюхе сантосу и чезаре топарику казадей!????
    Было бы красиво оформить кайседо и бареллу. Райс я так понимаю решил перейти в бестрофейник

    А вот оформить бареллу как обмен на люкаку это сверхкрасиво было бы, жаль интер на такую подпихню не пойдет. Но и с арендой чмокаки пусть лесом идут

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  17. v-0987654321 20.06.2023 13:15 # v-0987654321
    Че там по Бизнеслохси?

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  18. bembo 20.06.2023 13:13 # bembo
    На очереди кайседо и майкл джексон

    С паралельными продажами сброда типо зиеха кулибали и менди уахахахахс

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  19. felix-the-cat 20.06.2023 13:11 # felix-the-cat
    Стеклотара ебаная он

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  20. felix-the-cat 20.06.2023 13:10 # felix-the-cat
    РОВНЯСЬ!!!!

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