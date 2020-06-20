Пикфорд счастлив остаться в "Эвертоне", несмотря на интерес МЮ

Голкипер Джордан Пикфорд счастлив остаться в "Эвертоне", если его переход в "Манчестер Юнайтед" не материализуется.

На днях стало известно, что первый номер "Юнайтед" Давид Де Хеа до сих пор не согласился на понижение своей зарплаты с 375,000 до 200,000 фунтов в неделю.



Таким образом, 32-летний испанец с высокой вероятностью покинет "Олд Траффорд" в конце июня, когда истекает его действующий контракт.



Пикфорд считается приоритетной целью главного тренера "Юнайтед" Эрик Тен Хага на замену Де Хеа, и таблоиды уже сообщали, что "красные дьяволы" готовы предложить 45 миллионов фунтов за Джордана.



Как утверждает Daily Mail, Пикфорд задумался бы о смене клуба в случае выбывания "Эвертона" из Премьер-Лиги, но поскольку "ириски" избежали вылета, Джордан не горит желанием куда-либо уходить.



В данный момент 29-летний Пикфорд полностью счастлив в "Эвертоне", а "Юнайтед" пока даже не обращался насчет первого номера сборной Англии.