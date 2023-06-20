Джеррард отказался возглавить "Аль-Иттифак"

Стивен Джеррард заявил, что отверг предложение стать главным тренером "Аль-Иттифака" из Саудовской Аравии.

На днях в прессе появилась информация, что "Аль-Иттифак" предложил работу Джеррарду, который находится без клуба после своего увольнения из "Астон Виллы" в октябре.



43-летний англичанин даже слетал на переговоры на Ближний Восток, но в итоге решил отклонить это предложение.



"Многое было сказано в медиа, и многое не является правдой".



"Меня пригласили туда, чтобы рассмотреть возможное предложение, что я и сделал. Я анализировал его на протяжении пары последних дней. Но прямо сейчас дела обстоят так, что я не буду принимать это предложение", — сообщил Джеррард Channel 4.