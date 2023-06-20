Джеррард отказался возглавить "Аль-Иттифак"

Стивен Джеррард Стивен Джеррард заявил, что отверг предложение стать главным тренером "Аль-Иттифака" из Саудовской Аравии.

На днях в прессе появилась информация, что "Аль-Иттифак" предложил работу Джеррарду, который находится без клуба после своего увольнения из "Астон Виллы" в октябре.

43-летний англичанин даже слетал на переговоры на Ближний Восток, но в итоге решил отклонить это предложение.

"Многое было сказано в медиа, и многое не является правдой".

"Меня пригласили туда, чтобы рассмотреть возможное предложение, что я и сделал. Я анализировал его на протяжении пары последних дней. Но прямо сейчас дела обстоят так, что я не буду принимать это предложение", — сообщил Джеррард Channel 4.


Метки Аль-Иттифак, Джеррард, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2023 11:00

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  1. alexomck 20.06.2023 12:04 # alexomck
    бабок мало предложили, вестимо

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  2. sausage 20.06.2023 11:28 # sausage
    Красава! Лучше в ЧШ тренить и опыта набираться, чем у саудитов свою карьеру хоронить, пусть и за хорошие бабки.

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  3. electric 20.06.2023 11:24 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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