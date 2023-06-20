Гюндоган не вернется в Дортмунд
Капитан "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган исключил свое возвращение в дортмундскую "Боруссию".
Гюндоган в великолепной форме завершил сезон 2022/23, оформив с "Сити" требл, и неудивительно, что "горожане" хотят продлить истекающий в конце июня контракт Илкая.
В данный момент Гюндоган все еще выбирает между новой сделкой с "Сити" и уходом в другой клуб, но возвращение 32-летнего немца в Дортмунд исключено.
"Контакт с дортмундской "Боруссией" действительно был. Не со мной лично, но между (спортивным директором) Келем и моим советником".
"Конечно, у меня сильная связь с Дортмундом. Я не был удивлен появившимися слухами".
"Но вероятность этого не была слишком высокой. Передо мной не стоит вопрос насчет возвращения в Бундеслигу".
"Фактически решение еще не принято. За кулисами ведутся переговоры", — цитирует Гюндогана Evening Standard.
20.06.2023 10:00
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