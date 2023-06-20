МЮ пожизненно дисквалифицировал своего фаната за футболку насчет трагедии на "Хиллсборо"

"Манчестер Юнайтед" пожизненно дисквалифицирован своего фаната за футболку, оскорбляющую память погибших во время трагедии на "Хиллсборо" в 1989 году.

Напомним, во время финала Кубка Англии между "Манчестер Сити" и "Юнайтед" 3 июня полиция задержала фаната "красных дьяволов" в футболке под номером 97 и надписью "недостаточно".



Этим провокатором оказался 33-летний Джеймс Уайт, активист ультраправой политической партии "Британия превыше всего".



"Вы даже не спросили меня, что моя футболка значит значит. Мой дед умер в 97 лет, и у него было недостаточно детей", — говорится в показаниях Уайта полиции.



В понедельник Уайт предстал перед Магистратским судом Уиллесдена и был признан виновным. В качестве наказания Джеймс был отстранен от посещения любых футбольных матчей в стране на четыре года и оштрафован на 1,485 фунтов, сообщает The Independent.



"Юнайтед" немедленно отреагировал на вердикт суда, назвав поступок Уайта "совершенно недопустимым" и запретив Джеймсу посещать "Олд Траффорд" до конца своей жизни.