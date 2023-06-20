Гвардиола: "Сити" не будет делать предложение по Мбаппе"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола решил, что его клуб не будет вступать в борьбу за нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Ранее в июне Мбаппе уведомил ПСЖ, что не будет продлевать свой истекающий через 12 месяцев контракт, и это не оставляет чемпионам Лиги 1 иного выбора, кроме как продать Килиана этим летом.



"Сити" видится одним из немногих клубов, которые могут позволить себе трансфер Мбаппе, однако перспектива составить убойный дуэт из Килиана и Эрлинга Холанда не будоражит сознание Гвардиолы — Хосеп отлично осведомлен, что 24-летний француз хочет играть за "Реал".



"Может ли "Сити" сделать предложение по Мбаппе? Нет, вы знаете, куда он хочет отправиться", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.