Гвардиола: "Сити" не будет делать предложение по Мбаппе"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола решил, что его клуб не будет вступать в борьбу за нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Ранее в июне Мбаппе уведомил ПСЖ, что не будет продлевать свой истекающий через 12 месяцев контракт, и это не оставляет чемпионам Лиги 1 иного выбора, кроме как продать Килиана этим летом.
"Сити" видится одним из немногих клубов, которые могут позволить себе трансфер Мбаппе, однако перспектива составить убойный дуэт из Килиана и Эрлинга Холанда не будоражит сознание Гвардиолы — Хосеп отлично осведомлен, что 24-летний француз хочет играть за "Реал".
"Может ли "Сити" сделать предложение по Мбаппе? Нет, вы знаете, куда он хочет отправиться", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
20.06.2023 08:00
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если Холанд 300млн, то Мбаппе все 500 )))
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