"Аль-Иттихад" готов предложить 51 млн. фунтов за Сона
"Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии готов предложить около 60 миллионов евро (51 млн. фунтов) плюс бонусы за нападающего "Тоттенхэма" Сона Хен Мина.
Этим летом саудовские клубы проявляют ажиотажный интерес к звездам Премьер-Лиги, и ESPN, ссылаясь на близкий к процессу переговоров источник, называет Сона их очередной целью.
При этом "Аль-Иттихад" уже озвучил Сону свое предложение, которое заключается в контракте на четыре года стоимостью 30 млн. евро (26 млн. фунтов) за сезон.
"Аль-Иттихад" едва совершил одно крупное приобретение, подписав нападающего "Реала" Карима Бензема, а также готовится подтвердить переход полузащитника Нголо Канте из "Челси".
Правда, источник утверждает, что "Тоттенхэм" не заинтересован в продаже Сона, от контракта которого остается еще два года.
30-летний южнокореец выступает за "шпор" после своего перехода из "Байера" летом 2015, с тех пор забив 145 голов в 371 матче.
20.06.2023 07:00
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