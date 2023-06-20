"Арсенал" предложил 30 млн. фунтов за Тимбера
"Арсенал" предложил 30 миллионов фунтов за защитника "Аякса" Юрриена Тимбера.
Тимбер мог перебраться в Премьер-Лигу еще прошлым летом, когда его звал за собой главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг. Однако Юрриен решил остаться в Амстердаме, а "красные дьяволы" купили его партнера по "Аяксу"Лисандро Мартинеса, в борьбе за которого они опередили как раз "Арсенал".
Спустя год "Арсенал" проявил интерес к Тимберу. "Канониры" предложили за 22-летнего игрока сборной Голландии 30 млн. фунтов, тогда как "Аякс" хочет получить около 50 млн. фунтов.
Вместе с тем оба клуба оптимистичны насчет достижения компромисса, а согласование условий личного контракта видится формальностью, сообщает The Athletic.
В завершившемся сезоне Тимбер забил два гола и отдал две результативные передачи в 34 матчах Эредивизии, где "Аякс" занял третье место.
20.06.2023 06:00
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Будет дураком если пойдет на понижение. В Аяксе хоть каждый год чемпионство брать может и в ЛЧ участвовать и доходить до поздних стадий.
Д@лбичи решили что в Артету вселился Пеп и он теперь будет постоянно претендовать на победу но правда такова что Артета в след сезоне будет нахер уволен.
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Добро пожаловать в самый великий клуб!
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