"Арсенал" предложил 30 млн. фунтов за Тимбера

Юрриен Тимбер "Арсенал" предложил 30 миллионов фунтов за защитника "Аякса" Юрриена Тимбера.

Тимбер мог перебраться в Премьер-Лигу еще прошлым летом, когда его звал за собой главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг. Однако Юрриен решил остаться в Амстердаме, а "красные дьяволы" купили его партнера по "Аяксу"Лисандро Мартинеса, в борьбе за которого они опередили как раз "Арсенал".

Спустя год "Арсенал" проявил интерес к Тимберу. "Канониры" предложили за 22-летнего игрока сборной Голландии 30 млн. фунтов, тогда как "Аякс" хочет получить около 50 млн. фунтов.

Вместе с тем оба клуба оптимистичны насчет достижения компромисса, а согласование условий личного контракта видится формальностью, сообщает The Athletic.

В завершившемся сезоне Тимбер забил два гола и отдал две результативные передачи в 34 матчах Эредивизии, где "Аякс" занял третье место.


Метки Арсенал, Аякс, Тимбер

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2023 06:00

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Последние комментарии:




  1. rollik707 20.06.2023 07:17 # rollik707
    Будет дураком если пойдет на понижение. В Аяксе хоть каждый год чемпионство брать может и в ЛЧ участвовать и доходить до поздних стадий.
    Д@лбичи решили что в Артету вселился Пеп и он теперь будет постоянно претендовать на победу но правда такова что Артета в след сезоне будет нахер уволен.

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  2. xhakaboom 20.06.2023 06:24 # xhakaboom
    Добро пожаловать в самый великий клуб!

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