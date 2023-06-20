"Арсенал" предложил 30 млн. фунтов за Тимбера

"Арсенал" предложил 30 миллионов фунтов за защитника "Аякса" Юрриена Тимбера.

Тимбер мог перебраться в Премьер-Лигу еще прошлым летом, когда его звал за собой главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг. Однако Юрриен решил остаться в Амстердаме, а "красные дьяволы" купили его партнера по "Аяксу"Лисандро Мартинеса, в борьбе за которого они опередили как раз "Арсенал".



Спустя год "Арсенал" проявил интерес к Тимберу. "Канониры" предложили за 22-летнего игрока сборной Голландии 30 млн. фунтов, тогда как "Аякс" хочет получить около 50 млн. фунтов.



Вместе с тем оба клуба оптимистичны насчет достижения компромисса, а согласование условий личного контракта видится формальностью, сообщает The Athletic.



В завершившемся сезоне Тимбер забил два гола и отдал две результативные передачи в 34 матчах Эредивизии, где "Аякс" занял третье место.