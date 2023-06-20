Кайл Уолкер не собирается в "Баварию"

Защитник Кайл Уолкер хочет остаться в "Манчестер Сити", несмотря на интерес к нему со стороны "Баварии".

Только накануне появилась информация, что "Бавария" значительно продвинулась в переговорах о покупке Уолкера, а Кайл открыт к переезду в Мюнхен.



Однако спустя сутки издание Sky Sport Germany поправляет себя и на сей раз утверждает, что 33-летний англичанин предпочитает остаться в "Сити".



Уолкер хочет не просто остаться в "Сити", но и продлить свой истекающий через 12 месяцев контракт. "Горожане" в свою очередь не желают продавать Кайла.



Уолкер выступает за "Сити" после своего перехода из "Тоттенхэма" в 2017 году. За эти шесть сезонов Кайл выиграл с "горожанами" пять титулов Премьер-Лиги, два кубка Англии, четыре Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.