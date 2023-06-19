Англичане забили семь безответных голов Северной Македонии

Сборная Англии продлила свою 100-процентную серию в отборе к Евро-2024 до четырех матчей, сокрушив на "Олд Траффорд" Северную Македонию со счетом 7:0.

Относительно победы 0:4 над Мальтой в пятницу в стартовом составе "трех львов" произошло три изменения. Влились в команду Джон Стоунс, Кайл Уолкер и Маркус Рэшфорд, заменив Марка Гехи, Кирана Триппьера и Джеймса Мэддисона.



Матч начался в крайне невысоком темпе. Гости не могли, а хозяева не очень-то хотели нагнетать давление.



Постепенно македонцы опускались все глубже и в итоге пропустили на 29-й минуте. Активный Маркус Рэшфорд дождался на левом фланге подключения Люка Шоу, который практически от лицевой линии сделал передачи назад под удар Харри Кейну — 1:0.



Гости продолжили глубоко обороняться, и на 38-й минуте за это поплатились. Кайл Уолкер прострелил с правого фланга на ближний край штрафной, где Букайо Сака подработал мяч и вторым касанием расстрелял ворота — 2:0.



На 43-й минуте Рэшфорд мог сделать счет разгромным, но, получив передачу от Харри Магуайра, с убойной дистанции пробил прямо в голкипера.



Спустя пару минут Рэшфорд исправился, в касание пробив с подступов к вратарской после передачи назад от Джордана Хендерсона — 3:0.



Вскоре после начала второго тайма Сака грудью подработал мяч на подступах к штрафной, а затем нанес эффектный удар с подъема — 4:0.



А на 51-й минуте Сака и вовсе оформил хет-трик. Кейн пасом от центрального круга отправил в прорыв Букайо, и тот хладнокровно реализовал выход один на один — 5:0.



Шестой гол тоже не заставил себя ждать. На 64-й минуте вышедший на замену Калвин Филлипс поразил пустые ворота после того, как защитник снял мяч с ноги Кейна — 6:0.



На 72-й минуте Стоунс нарвался на фол в чужой штрафной, и Кейн образцово исполнил назначенный пенальти — 7:0.



Семью голами англичане и ограничились, тогда как македонцы за весь матч ни разу не потревожили Джордана Пикфорда.



Англия довольно неторопливо начала матч, но в итоге одержала крайне убедительную победу, вдоволь порезвившись, и теперь имеет в своем активе 12 очков из 12 возможных.



Сборная Англии — сборная Северной Македонии — 7:0 (3:0)



Голы: Кейн 29, 73 (пен), Сака 38, 47, 51, Рэшфорд 45, Филлипс 64.



Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Шоу, Александер-Арнольд, Райс (Филлипс 59), Хендерсон (Галлахер 59), Сака (Фоден 59), Кейн (Уилсон 74), Рэшфорд (Грилиш 58).