МЮ находится на пороге нового контракта с Рэшфордом

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" находится на пороге компромисса со своим нападающим Маркусом Рэшфордом о новом контракте.

Рэшфорд едва провел свой лучший сезон в карьере, забив 30 голов за "Юнайтед" во всех соревнованиях.

Неудивительно, что именно Маркус был признан лучшим игроком команды Эрика Тен Хага в сезоне 2022/23 — и по версии болельщиков, и по версии самих футболистов.

Сейчас у Рэшфорда остается только 12 месяцев по контракту, однако "Юнайтед" не грозит потеря Маркуса, утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо.

"Юнайтед" находится на пороге согласования нового долгосрочного контракта с Рэшфордом. Ожидается, что Маркус примет предложение своего родного клуба.

Сейчас переговоры находятся в заключительной стадии, и в ближайшее время сделка будет заключена.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2023 23:00

Количество просмотров Просмотров: 179



Поиск: