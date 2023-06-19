МЮ находится на пороге нового контракта с Рэшфордом

"Манчестер Юнайтед" находится на пороге компромисса со своим нападающим Маркусом Рэшфордом о новом контракте.

Рэшфорд едва провел свой лучший сезон в карьере, забив 30 голов за "Юнайтед" во всех соревнованиях.



Неудивительно, что именно Маркус был признан лучшим игроком команды Эрика Тен Хага в сезоне 2022/23 — и по версии болельщиков, и по версии самих футболистов.



Сейчас у Рэшфорда остается только 12 месяцев по контракту, однако "Юнайтед" не грозит потеря Маркуса, утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо.



"Юнайтед" находится на пороге согласования нового долгосрочного контракта с Рэшфордом. Ожидается, что Маркус примет предложение своего родного клуба.



Сейчас переговоры находятся в заключительной стадии, и в ближайшее время сделка будет заключена.