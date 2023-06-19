Бернанду Силву зовут в Саудовскую Аравию

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернанду Силва получил выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Силва был важным игроком для главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы в завершившемся сезоне, однако уже несколько месяцев ходят упорные слухи о том, что Бернарду покинет "Этихад" этим летом.



Ранее Силву сватали в "Барселону" и ПСЖ, но теперь у Бернарду появился еще один вариант — крайне заманчивый в финансовом отношении.



Как сообщает The Athletic, неназванный клуб из Саудовской Аравии уже ведет переговоры с агентом Жорже Мендешем насчет условий трансфера 28-летнего игрока сборной Португалии.



Только в январе Криштиану Роналду, партнер Силвы по сборной, перешел в "Аль-Хиляль", а на днях другой саудовской клуб в лице "Аль-Иттихада" согласовал приобретение Рубена Невеша, еще одного соотечественника Бернарду.



Впрочем, The Athletic предполагает, что на данном этапе Силва склоняется к тому, чтобы отвернуть интерес саудитов.