Андони Ираола возглавил "Борнмут"

Сменщиком Гари О'Нила на посту главного тренера "Борнмута" был назван Андони Ираола.

Ранее в понедельник "Борнмут" объявил о расставании с О'Нилом, несмотря на то, что Гари избавил клуб от вылета из Премьер-Лиги в завершившемся сезоне.



Спустя несколько часов "вишенки" сделали еще одно официальное заявление, сообщив о подписании контракта на два года с 40-летним Ираолой.



На протяжении трех последних сезонов Ираола тренировал "Райо Вальекано", который не отпустил его в "Лидс" в феврале, но сейчас контракт Андони истек, и испанский клуб не сможет помешать переезду своего рулевого в Премьер-Лигу.



В своем первом сезоне в "Райо Вальекано" Ираола вывел клуб в Ла Лигу, а в завершившейся кампании занял в испанском первенстве 11-е место.



"На него существовал большой спрос со стороны других клубов по всему континенту, и его игровой стиль стал важным фактором при принятии этого решения. Его достижения в Испании определенно производят впечатление, и мы уверены, что он правильный человек, чтобы написать следующую главу в нашей истории", — сообщил президент "Борнмута" Билл Фоули.