Ван Дейк уверен, что остается важным игроком "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уверен, что главный тренер Юрген Клопп по-прежнему рассматривает его важным членом команды.

В этом сезоне "Ливерпуль" и лично Ван Дейк пережили затяжной упадок формы, а злые языки и вовсе стали твердить, что Виргил уже не соответствует своим прежним высоким стандартам.



Однако 31-летний голландец воодушевлен уверенной концовкой кампании и предвкушает начало предсезонного периода.



"У меня все еще остается два года по контракту, и я полагаю, они ("Ливерпуль") по-прежнему считают меня важным для своей команды. Уверен, если бы было не так, я бы услышал об этом".



"У меня хороший контакт с тренером, и я настроен очень позитивно насчет нового сезона. То, каким образом мы завершили этот сезон, мотивирует меня на то, чтобы начать предсезонную подготовку с новыми игроками", — цитирует Ван Дейка Daily Express.