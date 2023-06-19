Диоп арестован за угрозы в адрес своей супруги
Защитник "Фулхэма" Исса Диоп был арестован во Франции по подозрению в угрозах в адрес своей супруги.
Как сообщает Daily Mirror, Диоп был арестован в отеле Pullman Hotel в своей родной Тулузе в воскресенье после обращения 29-летней женщины.
Этой женщиной оказалась жена Диопа, с которой у них идет бракоразводный процесс. Бывшие возлюбленные никак не могут поделить совместное имущество, на почве чего у них случился конфликт.
Если верить местной прессе, Диоп угрожал супруге, что избавится от нее, если она не согласится на его условия.
26-летний француз был задержан на 24 часа с возможность продления ареста и сейчас дает показания.
19.06.2023 19:00
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