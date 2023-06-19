Эдуар Менди направляется в Саудовскую Аравию

Голкипер Эдуар Менди обещает стать очередным игроком "Челси", который продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Сезон 2022/23 Менди начинал первым номером "Челси", но очень скоро его место в воротах занял Кепа Аррисабалага.



Потеря Менди места в стартовом составе не помогла Эдуару в переговорах с "Челси" о новом контракте, и в итоге стороны решили разойтись.



По информации Sky Sports, "Аль-Ахли" значительно продвинулся в переговорах о покупке 31-летнего сенегальца, чей контракт с "Челси" рассчитан до 2025 года.