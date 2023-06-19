"Селтик" подтвердил возвращение Роджерса

"Селтик" подтвердил возвращение Брендана Роджерса на должность главного тренера.

Роджерс находился без работы с начала апреля, когда от его услуг отказался "Лестер". Правда, увольнение Брендана не помогло "лисам" избежать вылета из Премьер-Лиги.



Возобновить свою тренерскую карьеру Роджерс решил в "Селтике", которому потребовался новый рулевой после ухода Анге Постекоглу в "Тоттенхэм".



50-летний североирландец заключил с "Селтиком" контракт на четыре года и, по слухам, будет зарабатывать еще больше, чем в свой первый период в Глазго.



В свой первый период в "Селтике" Роджерс выиграл семь трофеев на внутренней арене, включая два требла подряд. Посреди сезона 2018/19 Брендан оставил шотландский гранд ради работы в "Лестере", где его главным достижением стало завоевание Кубка Англии.



"Я очень рад вернуться в "Селтик", и я испытываю огромный восторг по поводу этой отличной возможности. Когда я удостоился чести снова присоединиться к этому клубу, это было очень простое решение для меня и моей семьи", — сообщил Роджерс.