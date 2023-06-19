"Брайтон" уволил Гари О'Нила

"Брайтон" объявил об увольнении своего главного тренера Гари О'Нила.

О'Нил принял управление первой командой "Борнмута" в августе, когда был уволен Скотт Паркер, в штабе которого он до этого трудился.



"Борнмут" резко преобразился, и уже в ноябре О'Нил получил постоянный контракт на 18 месяцев. "Вишенки" успели пережить еще один спад, но в итоге решили задачу по выживанию в Премьер-Лиге.



Несмотря на то, что "Борнмут" набрал 36 очков при О'Ниле и финишировал на 15-м месте, клуб решил отказаться от услуг 40-летнего англичанина, о чем было объявлено сегодня.



"Мы определили ряд больших целей на трансферном рынке этим летом и верим, что эта смена курса обеспечит нам лучшую платформу для дальнейшего развития", — объяснил увольнение О'Нила владелец и президент "Борнмута" Билл Фоули.