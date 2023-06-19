"Брайтон" уволил Гари О'Нила

Гари О Нил "Брайтон" объявил об увольнении своего главного тренера Гари О'Нила.

О'Нил принял управление первой командой "Борнмута" в августе, когда был уволен Скотт Паркер, в штабе которого он до этого трудился.

"Борнмут" резко преобразился, и уже в ноябре О'Нил получил постоянный контракт на 18 месяцев. "Вишенки" успели пережить еще один спад, но в итоге решили задачу по выживанию в Премьер-Лиге.

Несмотря на то, что "Борнмут" набрал 36 очков при О'Ниле и финишировал на 15-м месте, клуб решил отказаться от услуг 40-летнего англичанина, о чем было объявлено сегодня.

"Мы определили ряд больших целей на трансферном рынке этим летом и верим, что эта смена курса обеспечит нам лучшую платформу для дальнейшего развития", — объяснил увольнение О'Нила владелец и президент "Борнмута" Билл Фоули.


Метки Борнмут, О'Нил, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1156

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Последние комментарии:




  1. pardew 19.06.2023 17:04 # pardew
    Де Дзерби уволил его?

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  2. hammersmith 19.06.2023 16:54 # hammersmith
    возглавит Северную Черногорию

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  3. kagawa 19.06.2023 16:13 # kagawa
    Очепятка одмен

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  4. freest 19.06.2023 16:03 # freest
    А как Брайтон смог уволить тренера Борнмута ???

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