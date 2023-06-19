Анонс матча Англия — Северная Черногория
Перед уходом на летние каникулы игроки сборной Англии проведут матч против Северной Черногории в рамках отбора к Евро-2024.
Разгромив Мальту со счетом 0:4 в минувшую пятницу, англичане продлили свою 100-процентную серию в отборочном турнире до трех побед и сейчас уверенно возглавляю Группу C.
Еще одна победа в матче, который проходит в Манчестере, может стать большим шагом для команды Гарета Саутгейта по направлению финальной стадии Евро-2024.
- Англия еще никогда не проигрывала Северной Черногории (2 победы, 2 ничьи). Предыдущий раз эти сборные встречались на "Олд Траффорд" в октябре 2006 (0:0).
- Северная Черногория еще никогда не проигрывала в гостях у Англии: 2:2 на "Сент-Мэри" в октябре 2002 и 0:0 на "Олд Траффорд" в октябре 2006.
- Англичане выиграли все 11 последних матчей в отборах к Чемпионатам Европы с общим счетом 40:4.
- Англичане выиграли 19 из 24 матчей в отборах к Чемпионатам Европы в этом столетии, но две из пяти ничьих случились как раз против Северной Черногории.
- Англичане проиграли только один из 60 последних матчей в отборах к Чемпионатам Мира / Чемпионатам Европы (48 побед, 11 ничьих) — 2:1 против Чехии в октябре 2019.
- Это будет первый для английской сборной матч на "Олд Траффорд" с поражения 0:1 от Испании в товарищеской встрече в феврале 2007.
- Всего Англия выиграла 11 из 17 матчей на домашнем стадионе "Манчестер Юнайтед".
- Включая плей-офф, Северная Черногория проиграла два из трех последних отборочных матчей (1 победа), хотя до этого — только два из 14 (9 побед, 3 ничьи).
- Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забивал в каждом из пяти своих последних матчей за сборную Англии. Отличиться в шести подряд прежде ему удавалось уже дважды.
- Маркус Рэшфорд, Харри Магуайр или Люк Шоу может стать первым игроком "Юнайтед", который забьет за сборную Англии на "Олд Траффорд", со времен Дэвида Бекхэма, отличившегося против Швеции в ноябре 2001.
Англия не понесла никаких потерь во время выезда к Мальте, однако Гарет Саутгейт может обратиться к ротации и довериться игрокам "Манчестер Сити", которые позже всех приехали в сборную. Льюис Данк и Джуд Беллингем на вызов в национальную команду откликнуться не смогли из-за проблем со здоровьем.
Евро-2024. Отборочный турнир. Группа C
Сборная Англии — сборная Северной Черногории
Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". Онлайн-трансляция Прогноз
19.06.2023 15:00
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Отправленные на убой как пушечное мясо, брошенные собственными командирами, преданные руководством собственной страны, и сами народ свой предавшие, вот вся правда о контрнаступлении, вот вся правда о ВСУ.
Жаль, что осознание этого приходит к ним столь поздно.
https://t.me/maloross_army/113
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