"Челси" продолжает переговоры по Кайседо

На стартовавшей неделе "Челси" продолжит переговоры о покупке полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.

"Челси" считается претендентом номер один на Кайседо после того, как "Арсенал", пытавшийся купить Мойсеса в январе, вышел из борьбы за 21-летнего игрока сборной Эквадора.



По информации Daily Mail, две недели назад "Челси" уже сделал одно предложение насчет Кайседо, однако сумма в 60 миллионов фунтов не устроила "Брайтон", который захочет за свою звезду свыше 80 млн. фунтов.



На стартовавшей неделе "Челси" попробует ускориться в переговорах по Кайседо, которого "синие" рассматривают идеальным партнером для Энцо Фернандеса по центру поля.



В данный момент "Челси" приближается к продаже Матео Ковачича в "Манчестер Сити" и Мейсона Маунта в "Манчестер Юнайтед", а еще несколько игроков отправляет в Саудовскую Аравию, и это должно помочь "синим" заполучить Кайседо.