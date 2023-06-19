"Челси" продолжает переговоры по Кайседо
На стартовавшей неделе "Челси" продолжит переговоры о покупке полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.
"Челси" считается претендентом номер один на Кайседо после того, как "Арсенал", пытавшийся купить Мойсеса в январе, вышел из борьбы за 21-летнего игрока сборной Эквадора.
По информации Daily Mail, две недели назад "Челси" уже сделал одно предложение насчет Кайседо, однако сумма в 60 миллионов фунтов не устроила "Брайтон", который захочет за свою звезду свыше 80 млн. фунтов.
На стартовавшей неделе "Челси" попробует ускориться в переговорах по Кайседо, которого "синие" рассматривают идеальным партнером для Энцо Фернандеса по центру поля.
В данный момент "Челси" приближается к продаже Матео Ковачича в "Манчестер Сити" и Мейсона Маунта в "Манчестер Юнайтед", а еще несколько игроков отправляет в Саудовскую Аравию, и это должно помочь "синим" заполучить Кайседо.
19.06.2023 14:00
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