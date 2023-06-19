Президент "Сити" высказался насчет обвинений в нарушениях правил ФФП

Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак высказался по поводу обвинений в адрес его клуба насчет нарушений правил финансового фейр-плей.

В этом сезоне "Сити" завоевал требл, который был слегка омрачен 115 обвинениями, которые выдвинула Премьер-Лига в адрес клуба с "Этихад".



Эти нарушения правил ФФП, как считает Премьер-Лига, "Сити" допустил с сезона 2009/10 по 2017/18, однако сами "горожане" категорически отрицают свою неправоту.



Аль Мубарак обещает рассказать правду, когда этот процесс будет завершен, а также надеется, что о команде Хосепа Гвардиолы будут судить по выступлениям на футбольном поле.



"Идет юридический процесс. Эти процедуры требуют времени, и когда они будут завершены, мы выскажемся".



"Вот тогда я выскажусь очень прямо, обещаю вам это. У меня очень четкая позиция насчет этого, но, к сожалению, сегодня я очень ограничен".



"Конечно, это очень расстраивает, потому что эти успехи требуют столь огромной работы в этом клубе — и не только на футбольном поле".



"А достижения этих игроков на футбольном поле в этом году невероятны — они сделали требл".



"Я правда надеюсь, что люди сосредоточатся и будут судить о них по их игре и по их достижениям — по их достижениям в каждом соревновании, в котором они участвуют. Такова реальность", — цитирует Аль Мубарака Daily Star.