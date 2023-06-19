Балоган исключает уход в аренду на сезон 2023/24
Нападающий "Арсенала" Фоларин Балоган заявил, что не уйдет в аренду на следующий сезон.
Сезон 2022/23 Балоган блестяще провел за французский "Реймс" на правах аренды, забив 21 мяч. А накануне Фоларин открыл счет своим голам за сборную США, отличившись против Канады (2:0).
Сейчас у Балогана остается два года по контракту, и 21-летний нападающий требует, чтобы главный тренер "Арсенала" Микель Артета либо интегрировал его в свою команду, либо продал.
"Я не уверен насчет переговоров, которые предстоят. Я не уверен, что произойдет. Я просто стараюсь жить настоящим. Конечно, я хочу насладиться этим моментом со своей командой и своей семьей".
"Я лишь могу сказать, что я точно не уйду снова в аренду", — цитирует Балогана BBC.
19.06.2023 12:00
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неужели исправились с Балогуна, на Балоган)
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Бало откровенно круче и моложе Нкетии. Эдди надо продать
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