Балоган исключает уход в аренду на сезон 2023/24

Фоларин Балоган Нападающий "Арсенала" Фоларин Балоган заявил, что не уйдет в аренду на следующий сезон.

Сезон 2022/23 Балоган блестяще провел за французский "Реймс" на правах аренды, забив 21 мяч. А накануне Фоларин открыл счет своим голам за сборную США, отличившись против Канады (2:0).

Сейчас у Балогана остается два года по контракту, и 21-летний нападающий требует, чтобы главный тренер "Арсенала" Микель Артета либо интегрировал его в свою команду, либо продал.

"Я не уверен насчет переговоров, которые предстоят. Я не уверен, что произойдет. Я просто стараюсь жить настоящим. Конечно, я хочу насладиться этим моментом со своей командой и своей семьей".

"Я лишь могу сказать, что я точно не уйду снова в аренду", — цитирует Балогана BBC.


Метки Арсенал, Балоган

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 705

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. eakz 19.06.2023 12:34 # eakz
    неужели исправились с Балогуна, на Балоган)

    (ответить)

  2. ivan-tns 19.06.2023 12:30 # ivan-tns
    Бало откровенно круче и моложе Нкетии. Эдди надо продать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: