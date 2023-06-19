Балоган исключает уход в аренду на сезон 2023/24

Нападающий "Арсенала" Фоларин Балоган заявил, что не уйдет в аренду на следующий сезон.

Сезон 2022/23 Балоган блестяще провел за французский "Реймс" на правах аренды, забив 21 мяч. А накануне Фоларин открыл счет своим голам за сборную США, отличившись против Канады (2:0).



Сейчас у Балогана остается два года по контракту, и 21-летний нападающий требует, чтобы главный тренер "Арсенала" Микель Артета либо интегрировал его в свою команду, либо продал.



"Я не уверен насчет переговоров, которые предстоят. Я не уверен, что произойдет. Я просто стараюсь жить настоящим. Конечно, я хочу насладиться этим моментом со своей командой и своей семьей".



"Я лишь могу сказать, что я точно не уйду снова в аренду", — цитирует Балогана BBC.