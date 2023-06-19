Джонатан Дэвид хочет перебраться в Премьер-Лигу

Нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид открыт к переезду в Премьер-Лигу этим летом.

Дэвид с лучшей стороны проявил себя в сезоне 2022/23, забив 24 гола и отдав четыре результативные передачи за "Лилль" в 37 матчах Лиги 1.



Бен Джейкобс из CBS Sports ожидает, что "Лилль" продаст Дэвида этим летом. Французский клуб установил за 23-летнего канадца цену в 60 миллионов евро (51 млн. фунтов).



Достоверно известно, что в поисках бомбардира находятся "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Сейчас у них другие цели, но со временем они могут обратить свой взор на Дэвида, который был бы счастлив попробовать себя в Премьер-Лиге.