Александер-Арнольд: "Игра в полузащите поможет мне выступать за сборную"

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд считает, что роль полузащитника может стать ключом к тому, чтобы он играл за сборную Англии.

Прежде главный тренер англичан Гарет Саутгейт не жаловал Александер-Арнольда как правого защитника, предпочитая на его позиции других.



Однако в концовке сезона 2022/23 Александер-Арнольд ярко проявил себя как полузащитник, и именно на эту позицию Трент вышел в матче за сборную Англии против Мальты в минувшую пятницу.



Александер-Арнольд воспользовался своим шансом и даже забил гол, а англичане победили 0:4. Теперь Трент готов и дальше играть полузащитника в национальной команде.



"Это определенно является возможностью. Возможностью, которую тренер и я хотим попробовать. Это выглядит многообещающе, поэтому кто знает?"



"Что касается меня, то я хочу играть за сборную Англии как можно больше матчей и добавлять головной боли тренеру. Это всегда было моей целью. Думаю, это может быть путем, который поможет мне попадать в состав", — цитирует Александер-Арнольда The Telegraph.