Шоу назвал двух игроков сборной Англии, которых он хочет видеть в МЮ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу назвал двух игроков сборной Англии, которых он хотел бы видеть в своем клубе.

Свой матч против сборной Северной Черногории в понедельник вечером англичане сыграют на "Олд Траффорд", стадионе "Юнайтед". А готовится к этой игре команда Гарета Саутгейта в Каррингтоне, на базе "красных дьяволов".



В преддверии этого матча, венчающего сезон для игроков английской сборной, Шоу поделился в социальных сетях совместными фото с полузащитником "Вест Хэма" Декланом Райсом и нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном, сопроводив снимки подписью: "Тур по Каррингтону".



Во время воскресной пресс-конференции Шоу честно признался, что пытался подтолкнуть Райса и Кейна к переходу в "Юнайтед".



"Это была только наполовину шутка. Немного того и другого".



"Я знаю, что они оба являются игроками мирового уровня, и я не знаю, что у них происходит в своих клубах, но если бы это зависело от меня, я бы без колебаний их забрал, и они бы значительно усилили нашу команду и помогли нам достичь желаемого уровня".



"Они провели здесь пару дней, и я надеюсь, им понравилось, и они смогут привыкнуть к этому! Это зависит от клуба. Посмотрим, что они решат", — цитирует Шоу Evening Standard.