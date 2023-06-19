Шейх Джассим готов вернуть Сульшера в МЮ

Шейх Джассим готов вернуть в клуб Оле Гуннара Сульшера, если ему удастся приобрести "красных дьяволов".

Сульшер тренировал "Юнайтед" на протяжении трех лет, до своего увольнения в ноябре 2021. Но свое имя на "Олд Траффорд" Оле Гуннар сделал еще в качестве игрока, поучаствовав в завоевании требла в сезоне 1998/99.



Стратегия шейха Джассима заключается в том, чтобы активнее привлекать к участию в жизни "Юнайтед" легенд клуба вроде Сульшера. В шорт-листе катарского бизнесмена значится целый ряд бывших игроков сэра Алекса Фергюсона, сообщает Daily Mirror.



Шейх Джассим сделал уже пять предложений о покупке "Юнайтед" и все еще ждет окончательного вердикта от семейства Глэйзеров, которое хочет получить 6 миллиардов фунтов за свой клуб.